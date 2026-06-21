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Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această poză

De: David Ioan 21/06/2026 | 09:49
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această poză
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această poză
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Crezi că ai vedere perfectă și un IQ peste 140? Atunci, CANCAN.RO ţi-a pregătit o iluzie optică radială îți pune creierul la încercare: trebuie să găsești numărul ascuns în imagine.

Cu un pattern hipnotic și efecte vizuale înșelătoare, doar cei cu ochi foarte ageri și minte ascuțită reușesc să-l descifreze. Ești printre top 1%? Hai să vedem.

Iluzie optică virală

O iluzie optică este un fenomen vizual în care creierul interpretează imaginile diferit față de cum sunt ele în realitate. Aceste iluzii apar din modul în care ochii și creierul procesează lumina, culoarea, modelele și adâncimea. Ochii captează informația vizuală, dar creierul este cel care o interpretează—iar uneori este păcălit.

Așa ajungem să vedem mișcare în imagini statice, să apreciem greșit dimensiuni sau forme sau să percepem figuri ascunse. Iluziile optice sunt folosite în artă, psihologie și entertainment pentru a studia percepția umană și pentru a arăta cât de ușor poate fi păcălit sistemul nostru vizual.

Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această poză

Ești pregătit pentru test? Iluzia de azi este construită pe formă și percepție. Pare o imagine care se mișcă, deși este complet statică. Este o iluzie radială, de tip „hipnotic”, care creează senzația de pulsare sau rotație. În interiorul acestui efect vizual este ascuns un număr. Dacă te consideri peste media oamenilor la observație și percepție, atunci încearcă să descoperi ce număr este ascuns în această iluzie radială.

Așadar, privește atent imaginea. Este un teaser vizual construit special pentru a-ți testa percepția. Deși pare că se rotește sau pulsează, totul este doar o iluzie. În spatele acestui efect se află un număr ascuns. Folosește-ți ochii de vultur și abilitățile de observație ca să-l identifici. Cei care au reuşit sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Iar pentru cei care nu, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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