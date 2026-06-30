Test IQ exclusiv pentru genii | Îți poți da seama care bloc este în față și care este în spate?

Avem un nou test vizual care îți va pune la încercare atenția, spiritul de observație și modul în care creierul interpretează imaginile. Iluziile optice sunt fenomene fascinante care demonstrează că ceea ce vedem nu este întotdeauna realitatea. Va trebui să descoperi care dintre cele două blocuri este poziționat în față. Pentru asta trebuie să te concentrezi și să găsești răspunsul potrivit!

Provocarea de astăzi este una de tip arhitectural și a stârnit numeroase dezbateri în mediul online. La prima vedere, imaginea pare să prezinte două clădiri care se suprapun perfect, creând impresia că fac parte din aceeași construcție. Tocmai această aliniere aproape perfectă a elementelor arhitecturale face ca iluzia să fie atât de convingătoare și dificil de descifrat.

Ce clădire este în față?

Clădirea din partea stângă, notată cu litera A, are o nuanță gri-albăstruie și o fațadă formată din linii verticale și orizontale regulate, oferindu-i un aspect modern și uniform. În schimb, clădirea din dreapta, marcată cu litera B, are tonuri aurii și maro, iar ferestrele sale sunt dispuse într-un model care creează impresia de adâncime și volum.

Marea provocare este să descoperi, în doar câteva secunde, care dintre cele două clădiri se află în față. Mulți participanți au fost induși în eroare de modul în care liniile și ferestrele celor două fațade se potrivesc aproape perfect, ceea ce creează senzația unei singure clădiri privite din unghiuri diferite.

Dacă ai reușit să găsești răspunsul rapid, felicitări! Ai demonstrat o atenție excelentă la detalii și o capacitate foarte bună de analiză vizuală.

Pentru cei care încă sunt nedumeriți, soluția este simplă: observând cu atenție punctul în care cele două clădiri se întâlnesc, se poate vedea că imobilul din stânga îl suprapune parțial pe cel din dreapta.

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