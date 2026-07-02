BANC | „Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur”

Este joi, iar CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care te va face să râzi cu lacrimi! Un bărbat de 35 de ani își anunță părinții că este gata să facă marele pas și să locuiască singur, însă răspunsul pe care îl dă câteva secunde mai târziu întoarce tot dialogul pe dos. Finalul este de-a dreptul savuros!

– Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur.

– Bravo fiule ! Și unde te muți?

– Eu???

Un alt banc memorabil

Un student intră la examen foarte relaxat. Profesorul îl întreabă:

— Ai învățat?

— Sigur, domn’ profesor!

— Bine. Spune-mi, ce este electricitatea?

Studentul stă puțin pe gânduri și răspunde:

— Păi… am știut-o perfect aseară, dar acum am uitat.

Profesorul oftează:

— Incredibil! Doar doi oameni au știut vreodată ce este electricitatea: unul a fost inventatorul, iar al doilea ai fost tu… și tocmai ai uitat!

Studentul zâmbește și spune:

— Atunci cred că omenirea are o problemă serioasă.

Pescarul norocos

Un pescar merge în fiecare weekend la același lac. Într-o zi prinde un pește uriaș.

Peștele îi spune:

— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc trei dorințe.

Pescarul, uimit, spune:

— Vreau o vilă, un iaht și un milion de euro!

Peștele răspunde:

— Se rezolvă. Dar am o singură întrebare: ai prins vreodată un pește care vorbește?

Pescarul spune:

— Nu, niciodată!

Peștele zâmbește:

— Perfect! N-o să te creadă nimeni.

Pescarul îl eliberează și merge acasă. Le povestește tuturor întâmplarea.

Vecinii îl întreabă:

— Și unde sunt vila, iahtul și milionul?

Pescarul oftează:

— Exact asta am întrebat și eu… dar peștele dispăruse deja!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

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