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BANCUL ZILEI | Portofelul șefului și cei 500 lei

De: Anca Chihaie 02/07/2026 | 15:16
BANCUL ZILEI | Portofelul șefului și cei 500 lei
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Este joi, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Un şef îşi anunţă angajații:

– Mi-am pierdut portofelul cu 500 lei în el. Ofer 100 lei cui îl găseşte şi mi-l aduce!

De undeva din spate se aude o voce:

– Ofer 200!

Alte bancuri haioase

La examen

Un student intră la examen foarte relaxat. Profesorul îl întreabă:
— Ai învățat?
— Sigur, domn’ profesor!
— Bine. Spune-mi, ce este electricitatea?
Studentul stă puțin pe gânduri și răspunde:
— Păi… am știut-o perfect aseară, dar acum am uitat.
Profesorul oftează:
— Incredibil! Doar doi oameni au știut vreodată ce este electricitatea: unul a fost inventatorul, iar al doilea ai fost tu… și tocmai ai uitat!
Studentul zâmbește și spune:
— Atunci cred că omenirea are o problemă serioasă.

Pescarul norocos

Un pescar merge în fiecare weekend la același lac. Într-o zi prinde un pește uriaș.
Peștele îi spune:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc trei dorințe.
Pescarul, uimit, spune:
— Vreau o vilă, un iaht și un milion de euro!
Peștele răspunde:
— Se rezolvă. Dar am o singură întrebare: ai prins vreodată un pește care vorbește?
Pescarul spune:
— Nu, niciodată!
Peștele zâmbește:
— Perfect! N-o să te creadă nimeni.
Pescarul îl eliberează și merge acasă. Le povestește tuturor întâmplarea.
Vecinii îl întreabă:
— Și unde sunt vila, iahtul și milionul?
Pescarul oftează:
— Exact asta am întrebat și eu… dar peștele dispăruse deja!

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BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

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