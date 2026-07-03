Cum îți verifici vechimea în muncă pe internet in 2026. Ce pași trebuie să urmezi

Românii pot să își verifice vechimea în muncă simplu, pe internet, din doar câteva clickuri. Accesul la date este simplu, dacă ai un laptop sau un dispozitiv digital. Vechimea este extrem de importantă pentru pensie, pentru calculul stagiului de cotizare și pentru diverse situații administrative sau profesionale. Iată cum îți verifici vechimea în muncă pe internet în 2026.

Cum îți verifici vechimea în muncă în 2026

Poți să îți verifici online vechimea în muncă în 2026 prin sistemele oficiale puse la dispoziție de statul român. Datele sunt centralizate digital și oricine are acces la informații despre perioadele în care a lucrat și ce contribuții sociale are, fără să fie nevoie să depună cereri în format fizic.

Principala sursă pentru verificarea vechimii este platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). După ce îți faci cont, poți accesa secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde sunt afișate informații despre stagiile de cotizare, veniturile raportate și perioadele de muncă înregistrate de angajatori.

Pe baza acestor date se poate verifica vechimea acumulată și modul în care au fost declarate contribuțiile de-a lungul timpului.

Alternativ, poți accesa Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF. Aici poți vedea informații privind contribuțiile sociale declarate și plătite de angajator. Datele nu înlocuiesc evidența CNPP, dar pot fi folosite ca să faci comparații.

Digitalizarea sistemului în 2026

În 2026, sistemele CNPP și ANAF sunt mai bine integrate, iar raportările angajatorilor sunt realizate exclusiv electronic. Asta permite actualizarea constantă a datelor și reducerea întârzierilor în înregistrarea contribuțiilor.

Pașii pentru verificarea vechimii în muncă online

Primul pas este crearea unui cont pe platforma CNPP. Accesarea site-ului instituției se face prin secțiunea dedicată înregistrării, unde sunt introduse datele personale de bază: CNP, nume și adresă de e-mail.

După transmiterea cererii, aceasta este verificată de instituție, iar contul este activat în funcție de metoda de validare aleasă.

În 2026, activarea se face în majoritatea cazurilor online, prin metode de identificare digitală precum ROeID sau semnătură electronică calificată, fără deplasare la ghișeu.

După activare, utilizatorul se autentifică și poate accesa istoricul complet din sistemul public de pensii.

Ce poți vedea în platformă

Din platformă pot fi generate două tipuri de rapoarte: detaliate, cu evidență lună de lună, sau sintetizate anual. Acestea includ informații despre:

perioadele lucrate

veniturile raportate

punctajul de pensie

angajatorii care au declarat contribuțiile

Documentele sunt disponibile în format PDF și pot fi descărcate sau salvate pentru utilizare ulterioară.

Ce date ai nevoie pentru acces

Ca să îți faci cont pe platforma CNPP, ai nevoie de câteva date esențiale. Cel mai important este CNP-ul, folosit pentru identificare în sistem.

Apoi, ai nevoie o adresă de e-mail validă, cu care să te autentifici și pe care să primești comunicări oficiale. În unele situații pot fi solicitate și date din actul de identitate.

Pentru validarea contului, ar putea fi necesară confirmarea identității prin mijloace digitale, fără prezență fizică la instituție.

La ce contează vechimea în muncă

Vechimea în muncă este perioada lucrată în baza unui contract individual de muncă și reprezintă unul dintre elementele esențiale în stabilirea drepturilor de pensie și a altor beneficii sociale. Ea se dovedește prin adeverințe de vechime, contracte de muncă sau alte documente emise de angajator.

Este important de făcut diferența între vechimea în muncă și stagiul de cotizare. Stagiul de cotizare poate fi realizat de orice persoană care contribuie la sistemul public de pensii, inclusiv prin declarații individuale de asigurare sau contracte sociale. Vechimea în muncă, în schimb, este legată strict de existența unui contract individual de muncă.

Până la sfârșitul anului 2010, vechimea era evidențiată prin carnetul de muncă. După abrogarea acestuia, informațiile au fost preluate în registre electronice și pot fi obținute la cerere de la angajator sau instituțiile competente. Datele includ durata activității, salariile și funcțiile ocupate.

În prezent, stagiul de cotizare este evidențiat digital de Casa Națională de Pensii Publice și poate fi consultat periodic sau la cerere. Diferența față de vechime este că stagiul este actualizat din oficiu, în timp ce vechimea trebuie demonstrată prin documente de muncă.

La stabilirea vechimii se iau în calcul și anumite perioade asimilate. Sunt incluse concediile medicale, concediile de creștere copil, perioadele de șomaj sau șomaj tehnic. În schimb, concediul fără plată nu este considerat vechime.

Studiile universitare la zi pot fi considerate vechime asimilată, dar doar în anumite condiții, în special la pensia pentru limită de vârstă. Dacă în perioada studiilor există și activitate salariată, se aplică reguli diferite, iar suprapunerea nu dublează vechimea. Două contracte de muncă derulate simultan nu înseamnă dublarea perioadei de vechime, ci doar cumularea veniturilor.

Există situații speciale pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau în grupe de muncă, unde anii lucrați pot contribui la pensionarea mai devreme, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și există documente justificative.

Vechimea în muncă este recunoscută și pentru activități independente, precum PFA, întreprinderi individuale, cabinete medicale sau de avocatură, precum și pentru activități din domeniul drepturilor de autor. În aceste cazuri, condiția esențială este plata contribuțiilor sociale prin declarații la ANAF.

În esență, vechimea în muncă influențează direct momentul pensionării și nivelul drepturilor sociale, iar corectitudinea documentelor și a contribuțiilor este esențială pentru calculul final.