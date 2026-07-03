Unde a fost văzut ultima dată Andrei Singureanu? Fostul concurent X Factor a fost dat dispărut

Un mister care pare desprins dintr-un film îi ține cu sufletul la gură pe apropiații lui Andrei Singureanu, fost concurent X Factor. Cineastul român, în vârstă de 34 de ani, este de negăsit de aproape o lună, iar familia face un apel disperat pentru orice informație care ar putea duce la găsirea lui.

Ultimul semnal al telefonului mobil ar putea reprezenta cheia întregii anchete, iar rudele încearcă să refacă pas cu pas traseul pe care l-ar fi urmat înainte să dispară.

Andrei locuia și muncea în Porto, Portugalia, însă totul s-a schimbat după ce relația cu partenera sa s-a încheiat. La scurt timp, tânărul a plecat din locuință având asupra lui doar telefonul mobil, lăsând în urmă actele, pașaportul, hainele, laptopul și cardurile bancare. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el.

Unde a fost văzut Andrei Singureanu ultima dată

Pe rețelele de socializare a fost publicat un mesaj amplu prin care rudele cer ajutorul oamenilor și explică tot ce s-a întâmplat înainte de dispariția lui Andrei.

”Familia lui Singureanu Nicolae Andrei, cetățean român în vârstă de 34 de ani, solicită sprijinul publicului și al mass-mediei pentru găsirea acestuia.

Andrei locuia și lucra în Porto până la începutul lunii iunie 2026. Ultimul contact cu el a avut loc în după-amiaza zilei de 5 iunie 2026. Din acel moment nu a mai răspuns la telefon și nu a mai putut fi contactat de familie, prieteni sau colegi.

Dispariția a fost sesizată Poliției din Porto în data de 6 iunie 2026 (dosar nr. 270602/06.06.2026), iar cazul este cunoscut și de autoritățile române. Semnalmente: Nume: Singureanu Nicolae Andrei

Vârsta: 34 de ani

Înălțime: 1,85 m

Greutate: aproximativ 60 kg

Constituție: foarte slabă

Păr: șaten închis/brunet

Ochi: căprui Din informațiile comunicate familiei rezultă că telefonul mobil al lui Andrei s-a închis în data de 5 iunie 2026, la ora 18:05, în apropierea localității Marateca. Există indicii că s-ar fi putut deplasa către regiunea Algarve, unde îi spusese anterior tatălui său că urma să întâlnească un cetățean german originar din România, care locuiește în zonă și i-ar fi propus să îl ajute la lucrări de vopsire a unei ambarcațiuni. Această informație reprezintă o pistă de verificare”, a postat familia.

Ultimul semnal al telefonului ridică și mai multe întrebări

Familia susține că Andrei le povestise încă din luna mai despre un posibil loc de muncă în regiunea Algarve, unde urma să îl întâlnească pe un cetățean german originar din România. Tocmai de aceea, una dintre principalele ipoteze este că ar fi plecat spre sudul Portugaliei. Rudele au explicat și de ce cred că Marateca ar putea fi ultimul loc în care s-a aflat înainte ca telefonul să se închidă.

„Își anunțase atât concubina cât și rudele din România ca va accepta job ul oferit de un German provenit din România, un bărbat de aproximativ 60 de ani emigrat înainte de 89 în Germania apoi în Portugalia, de a i vopsi barca acestuia (posibil barca de pescuit) la schimb pe cazare și hrană, în REGIUNEA Algarve (care are mai multe stațiuni și plaja extinsă). Cartela (sim) ul a fost reperat ultima oară de către poliția portugheză într un sat numit Marateca, pe drumul de tren/autocar de la Porto- Lisabona spre FARO (oraș principal al acestei regiuni Algarve). Andrei avea la el doar telefonul, niciun alt bagaj, niciun document. Ar fi putut plăti cu telefonul un bilet de tren de la Lisabona spre Faro și

-varianta a- să piardă telefonul pe drum

-varianta b- à la Vama Veche, să arunce cartela sim din tren

-varianta c – să fi avut un accident în acel sătuc -oprire sau spitalizare

Varianta D- să ajungă în aces oraș Faro, de unde să-l fi preluat/ sau nu germanul”, au mai spus rudele cineastului.

Rudele au publicat și o cronologie detaliată a ultimelor zile înainte de dispariție. Potrivit acesteia, pe 4 iunie, după despărțirea de parteneră și încheierea contractului de muncă, Andrei a părăsit locuința fără bagaje și fără documente.

În ceea ce privește ziua de 5 iunie, familia spune că există două variante analizate de autorități. Prima indică faptul că telefonul mobil a fost localizat în apropiere de Marateca, în jurul orei 18:05, în timp ce o a doua informație arată că dispozitivul ar fi fost detectat mai devreme în zona Amoreiras–Odemira, din sudul Portugaliei.

Andrei avea inclusiv bilet de avion spre România pentru data de 13 iunie, check-in-ul fiind efectuat înainte de plecare. Cu toate acestea, locul său din avion a rămas gol, iar familia speră acum ca orice informație despre traseul său sau despre locul în care a fost văzut ultima oară să ajungă cât mai repede la autorități.

VEZI ȘI: Andrei Singureanu, fostul concurent X Factor, a fost dat dispărut! Familia se gândește la ce e mai rău

Alertă în România! Florin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112