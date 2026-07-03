Cum a ajuns Cristian Boureanu să fie declarat mort, la mare: ”Am făcut multe tâmpenii la viața mea”

Cristian Boureanu (53 de ani) a făcut o mărturisire neașteptată despre unul dintre cele mai riscante episoade din viața sa. Fostul politician a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a fost declarat mort după ce a dispărut în mare timp de șase ore și jumătate. Totul a pornit de la un gest făcut din ambiție, care era cât pe ce să se transforme într-o tragedie.

Boureanu a rememorat episodul care i-a băgat în sperieți pe salvamari și pe toți cei aflați pe plaja din Costinești. Supărat că nu a fost lăsat să intre în apă din cauza furtunii, acesta a ignorat avertismentele și s-a aruncat în valuri. Ore întregi nu a mai dat niciun semn de viață. Cei care îl văzuseră intrând în mare au crezut că s-a înecat, iar pe plajă s-a instalat haosul. Nimeni nu mai știa unde este, iar speranțele că va reveni viu se spulberau cu fiecare minut care trecea.

Boureanu a fost declarat mort

Abia după șase ore și jumătate, fostul politian a reapărut de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Numai că, între timp, lumea îl plânsese deja.

„Am făcut multe tâmpenii la viața mea și fac în continuare. Am fost un om foarte nebun și când am suferit am fost și mai nebun. Am fost dat mort la mare, la Costinești. Am plecat șase ore jumătate pe furtună în apă. Au încercat să intre după mine. Mă supăraseră salvamarii, că nu m-au lăsat să fac baie. Când m-am întors nu mai era nimeni”, a declarat Cristian Boureanu.

S-a dus la poliție în chiloți

După ce a aflat că fusese declarat mort, Boureanu a mers direct la Poliție pentru a demonstra că este viu. Doar că momentul s-a transformat rapid într-o scenă demnă de o comedie. Polițiștii i-au cerut cartea de identitate, însă fostul politician venise direct de pe plajă, fără niciun document asupra lui.

„Când m-am dus la poliție, mi-au cerut buletinul. Le-am zis: sunt în chiloți și m-ați declarat mort fără buletin. Nu putem să rezolvăm problema așa? Și multe… dacă mă apuc să povestesc, e o mare minune de la Dumnezeu că eu sunt viu”, a declarat el.

La ani distanță, fostul politician a spus că a făcut multe gesturi inconștiente de-a lungul vieții și a recunoscut că această întâmplare putea avea un deznodământ dramatic.

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