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BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 11:53
BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei
BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei
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Este vineri, iar CANCAN a pus mâna pe cel mai tare banc al finalului de săptămână! O simplă seară în oraș s-a transformat într-un coșmar total pentru un soț mult prea curios. Nu ai cum să nu râzi!

Ieri i-am facut o vizită la birou neveste-mii.
Am îmbrățișat-o pe la spate fără să vadă cine e și am pupat-o pe gât.
Mi-a spus:
– Domn director, suntem la muncă, ne vede lumea!

BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei
BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei

Un nou banc savuros

Un student intră la examen foarte relaxat. Profesorul îl întreabă:
— Ai învățat?
— Sigur, domn’ profesor!
— Bine. Spune-mi, ce este electricitatea?
Studentul stă puțin pe gânduri și răspunde:
— Păi… am știut-o perfect aseară, dar acum am uitat.
Profesorul oftează:
— Incredibil! Doar doi oameni au știut vreodată ce este electricitatea: unul a fost inventatorul, iar al doilea ai fost tu… și tocmai ai uitat!
Studentul zâmbește și spune:
— Atunci cred că omenirea are o problemă serioasă.

Pescarul norocos

Un pescar merge în fiecare weekend la același lac. Într-o zi prinde un pește uriaș.
Peștele îi spune:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc trei dorințe.
Pescarul, uimit, spune:
— Vreau o vilă, un iaht și un milion de euro!
Peștele răspunde:
— Se rezolvă. Dar am o singură întrebare: ai prins vreodată un pește care vorbește?
Pescarul spune:
— Nu, niciodată!
Peștele zâmbește:
— Perfect! N-o să te creadă nimeni.
Pescarul îl eliberează și merge acasă. Le povestește tuturor întâmplarea.
Vecinii îl întreabă:
— Și unde sunt vila, iahtul și milionul?
Pescarul oftează:
— Exact asta am întrebat și eu… dar peștele dispăruse deja!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

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