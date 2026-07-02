BANC | „Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bubulina îl întreabă pe Bulă, care pleacă la mare fără ea, de ce nu și-a pus verigheta. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi!
Bubulina își întreabă soțul, care pleacă la mare fără ea:
– Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?
– Verighetă? Pe căldura asta?
– Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?
– Dar nu le fur, vecine! Sunt facturi, le iau și ți le plătesc.
– De ce, Bulă?
– Pentru că așa m-am înțeles cu nevastă-ta!
Bulă îi spune Bubulinei:
– Simt că vrei să mă părăsești. Simt asta. Zi-mi, Bubulino, așa este?
– Of, Bulă, ce-ți mai place ție să-mi strici toate surprizele.
Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: „Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă”