Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?”

BANC | „Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?”

De: Irina Vlad 02/07/2026 | 07:11
BANC | Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bubulina îl întreabă pe Bulă, care pleacă la mare fără ea, de ce nu și-a pus verigheta. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi!

Bubulina își întreabă soțul, care pleacă la mare fără ea:
– Bulă, de ce nu ți-ai pus verigheta?
– Verighetă? Pe căldura asta?

Alte bancuri amuzante

„Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?”

– Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?
– Dar nu le fur, vecine! Sunt facturi, le iau și ți le plătesc.
– De ce, Bulă?
– Pentru că așa m-am înțeles cu nevastă-ta!

Bulă simte că Bubulina vrea să-l părăsească

Bulă îi spune Bubulinei:
– Simt că vrei să mă părăsești. Simt asta. Zi-mi, Bubulino, așa este?
– Of, Bulă, ce-ți mai place ție să-mi strici toate surprizele.

Bulă desenează femeia perfectă

Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”

BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: „Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul începutului de iulie | „Iubesc, mi-e dor, îmi lipsești”
Bancuri
Bancul începutului de iulie | „Iubesc, mi-e dor, îmi lipsești”
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
Bancuri
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de...
Ce se întâmplă în PNL după decizia Tribunalului București de anulare a Congresului lui Bolojan. Se reinstaurează vechea conducere a partidului? Explicațiile juriștilor
Gandul.ro
Ce se întâmplă în PNL după decizia Tribunalului București de anulare a Congresului...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate
Mediafax
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere...
Parteneri
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă lovitura, în Italia, la numai 16 ani?
Click.ro
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă...
Andrei Caramitru: România ar intra într-un „dezastru” în trei-patru săptămâni dacă ar fi retrogradată la „junk”
Digi 24
Andrei Caramitru: România ar intra într-un „dezastru” în trei-patru săptămâni dacă ar fi retrogradată la...
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce asigurare plătește pagubele
Promotor.ro
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Descopera.ro
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Ce se întâmplă în PNL după decizia Tribunalului București de anulare a Congresului lui Bolojan. Se reinstaurează vechea conducere a partidului? Explicațiile juriștilor
Gandul.ro
Ce se întâmplă în PNL după decizia Tribunalului București de anulare a Congresului lui Bolojan....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce verificări să faci la mașină vara, înainte de orice drum. La ce să fii atent pe timp de caniculă ...
Ce verificări să faci la mașină vara, înainte de orice drum. La ce să fii atent pe timp de caniculă dacă pleci cu mașina în vacanță
Iubita lui George Radu, luptătorul RXF care a murit la scăldat în Germania, mesaj de adio: „Nu m-ai ...
Iubita lui George Radu, luptătorul RXF care a murit la scăldat în Germania, mesaj de adio: „Nu m-ai învățat să trăiesc fără tine”
De când au început problemele în căsnicia Ilenei Sterp cu Daniel? ”El vine doar în weekend acasă”
De când au început problemele în căsnicia Ilenei Sterp cu Daniel? ”El vine doar în weekend acasă”
Cine este Michele, soția fotbalistului Kevin De Bruyne, și cu ce se ocupă
Cine este Michele, soția fotbalistului Kevin De Bruyne, și cu ce se ocupă
Finlanda a renunțat la telefonia fixă analogică după 150 de ani. Momentul a fost marcat printr-un ...
Finlanda a renunțat la telefonia fixă analogică după 150 de ani. Momentul a fost marcat printr-un ultim apel prin această rețea
Test de perspicacitate | Acești doi băieți par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în ...
Test de perspicacitate | Acești doi băieți par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în 85 de secunde!
Vezi toate știrile