BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: „Bubuluni, dacă e pentru mine, nu sunt acasă”

Este o nouă zi plină de oportunități și este momentul potrivit pentru a ne binedispune încă de dimineață. Bancurile cu Bulă, personajul atât de cunoscut pentru poporul român, ne pot aduce zâmbetul pe buze. Citește-le și nu uita să le spui și celor din jurul tău pentru ca distracția să fie în toi!

Sună telefonul noaptea. Bulă:

– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!

Bubulina răspunde:

– Da, este acasă!

– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?

– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…

Alte bancuri haioase

Într-o zi dupa furtună, Bulă se duce la pescuit, gândindu-se că o să prindă pești mari.

Așteapta el cât așteaptă și vede un om, și îl întreabă:

– Domnule nu vă supărați sunt pești în balta asta?

– Păi ieri nu era balta asta aici.

Se duce Bulă la biserică să se spovedească…

– Părinte am păcătuit …

– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.

(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)

– Părinte, dar unde te duci?

– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

Bulă merge la doctor și se plânge că soția sa este surdă și nu mai răspunde la întrebările lui. Doctorul îi spune să facă un test acasă pentru a determina cât de gravă este problema.

-Trebuie să te așezi la 10 metri distanță de soția ta și să-i pui o întrebare. Dacă nu răspunde, apropie-te la 8 metri, apoi la 6 metri și tot așa până când răspunde.

Ajuns acasă, Bulă o vede pe soția sa în bucătărie gătind. Se așază la 10 metri distanță și întreabă:

-Ce avem la cină?

Niciun răspuns. Se apropie la 8 metri și întreabă din nou:

-Ce avem la cină?

Tot nimic. Se apropie la 6 metri, apoi la 4 metri și în cele din urmă chiar în spatele ei:

-Ce avem la cină?

Soția lui Bulă, enervată, se întoarce și spune:

-Pentru a cincea oară, Bulă, avem pui cu cartofi prăjiți!

