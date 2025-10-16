Acasă » Bancuri » BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: „Bubuluni, dacă e pentru mine, nu sunt acasă”

BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: „Bubuluni, dacă e pentru mine, nu sunt acasă”

De: Andreea Stăncescu 16/10/2025 | 07:37
BANC | Sună telefonul noaptea. Bulă: Bubuluni, dacă e pentru mine, nu sunt acasă
Cel mai haios banc de dimineață

Este o nouă zi plină de oportunități și este momentul potrivit pentru a ne binedispune încă de dimineață. Bancurile cu Bulă, personajul atât de cunoscut pentru poporul român, ne pot aduce zâmbetul pe buze. Citește-le și nu uita să le spui și celor din jurul tău pentru ca distracția să fie în toi!

Sună telefonul noaptea. Bulă:
– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!
Bubulina răspunde:
– Da, este acasă!
– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?
– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…

Alte bancuri haioase

Într-o zi dupa furtună, Bulă se duce la pescuit, gândindu-se că o să prindă pești mari.
Așteapta el cât așteaptă și vede un om, și îl întreabă:
– Domnule nu vă supărați sunt pești în balta asta?
– Păi ieri nu era balta asta aici.

 

Se duce Bulă la biserică  să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

 

Bulă merge la doctor și se plânge că soția sa este surdă și nu mai răspunde la întrebările lui. Doctorul îi spune să facă un test acasă pentru a determina cât de gravă este problema.
-Trebuie să te așezi la 10 metri distanță de soția ta și să-i pui o întrebare. Dacă nu răspunde, apropie-te la 8 metri, apoi la 6 metri și tot așa până când răspunde.
Ajuns acasă, Bulă o vede pe soția sa în bucătărie gătind. Se așază la 10 metri distanță și întreabă:
-Ce avem la cină?
Niciun răspuns. Se apropie la 8 metri și întreabă din nou:
-Ce avem la cină?
Tot nimic. Se apropie la 6 metri, apoi la 4 metri și în cele din urmă chiar în spatele ei:
-Ce avem la cină?
Soția lui Bulă, enervată, se întoarce și spune:
-Pentru a cincea oară, Bulă, avem pui cu cartofi prăjiți!

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul

BANC | „Am nevoie de 2.500 de lei pentru două luni, mă poți ajuta?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | „Am nevoie de 2.500 de lei pentru două luni, mă poți ajuta?”
Bancuri
BANC | „Am nevoie de 2.500 de lei pentru două luni, mă poți ajuta?”
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
Bancuri
BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă...
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori...
Gandul.ro
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor...
Parteneri
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
Click.ro
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”....
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Antena 3
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina...
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi 24
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când...
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
kfetele.ro
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de...
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să...
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
go4it.ro
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit...
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit...
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei!...
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Go4Games
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Regulă pentru românii care se încălzesc în casă cu sobă pe lemne sau gaz. Ce trebuie să facă neapărat când vine frigul
Capital.ro
Regulă pentru românii care se încălzesc în casă cu sobă pe lemne sau gaz. Ce...
Doamna de Fier, aventuri amoroase în timpul mandatului. Dezvăluiri incredibile despre Margaret Thatcher
evz.ro
Doamna de Fier, aventuri amoroase în timpul mandatului. Dezvăluiri incredibile despre Margaret Thatcher
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Gandul.ro
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu...
DRAMA lui Oleg Spînu se aseamănă izbitor cu suferința părinților Andreei Cuciuc. Durerea revine cu fiecare amintire, iar ce a trăit e o rană care nu se închide. Tânărul povestește cu vocea tremurând și ochii în lacrimi:
radioimpuls.ro
DRAMA lui Oleg Spînu se aseamănă izbitor cu suferința părinților Andreei Cuciuc. Durerea revine cu...
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu...
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest...
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Bittman, speriat de război: ”Fug din țară, dacă vine”
Dan Bittman, speriat de război: ”Fug din țară, dacă vine”
Horoscop 16 octombrie 2025. Zodia care trebuie să aibă mare grijă la bani
Horoscop 16 octombrie 2025. Zodia care trebuie să aibă mare grijă la bani
Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România? Doina Nuteanu a devenit virală pe ...
Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România? Doina Nuteanu a devenit virală pe TikTok: „Pot să pun și eu o cărămidă?”
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul ...
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele ...
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul ...
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!
Vezi toate știrile
×