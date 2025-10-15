BANC | „Am nevoie de 2.500 de lei pentru două luni, mă poți ajuta?”

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și îți prezintă cel mai tare banc, gluma zilei. Discuția dintre doi prieteni te va amuza și îți va face ziua mai frumoasă. Spor la râs și voie bună!

– Salut. Am nevoie de ajutorul tău, dar te rog să nu spui la nimeni.

– Salut, orice bro, spune.

– Am nevoie de 2.500 de lei pentru două luni, mă poți ajuta?

– Bă, nu pot să te ajut, dar stai liniștit că nu spun la nimeni.

Alte bancuri amuzante

”Ești cea mai frumoasă dupe palentă”

– Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă.

– Ce „palnetă”?

– Palneta noastră tera. Tu nu ști că noi santem pe palneta tera?

– Știu.

– Și atuncia de ce m-ai întrebi? Norocul tău că ești foarte frumoasă că alte calități nai.

Bulă sună la ziar pentru a plasa un anunț matrimonial

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.

”Soția urlă: ”Eu am cumpărat casa, mobila, mașina. Tu?”

Soția urlă:

– Eu am cumpărat casa, mobila, mașina! Tu ce ai avut înainte de căsătorie?

– Liniște!

Un român își petrece vacanța în India

Un turist român își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. La un moment dat un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea:

– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

– Peste o lună vei primi răspunsul meu.

– Vreți să vă mai gândiți?

– Nu, vreau s-o mai îngraș!