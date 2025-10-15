BANCUL ZILEI | Ce este autocorect-ul

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul acestei zile. Toată lumea știe ce este autocorect-ul, însă această glumă vă arată un alt sens, la care nu v-ați gândit până acum. Replica unui tată atunci când este întrebat de copil despre acest instrument o să stârnească hohote de râs. Spor la zâmbete și voie bună!
– Tati, ce e aia autocorect?
– Când tati vrea la bere, mami spune să facă ce vrea și tati nu mai vrea la bere.
O femeie se întoarce din vacanță. Seara în pat șoptește:
– În sfârșit, unul lângă celălalt!
– Și eu sunt fericit că ai ajuns lângă mine, îi spune soțul ei.
– Dragă, eu vorbeam cu picioarele.
Bulă și Ștrulă își căutau de lucru. Într-un final, Bulă găsește în ziar un anunț: „Se caută, de urgența, un valet într-o casă aristocratică”.
Se duce acolo pentru un interviu. A doua zi, îi povestește lui Ștrulă cum a decurs întâlnirea:
– Începutul a fost promițător. M-a primit contesa, în persoană. M-a pus să-i arat mâinile și a remarcat că sunt destul de fine și, cu mănuși albe, mi-a zis că o să arate perfect. Apoi, m-a pus să-i arăt gambele. Mi-am ridicat pantalonii și a zis că sunt acceptabile, deci voi putea purta pantaloni trei-sferturi, stil franțuzesc. După aceea, mi-a cerut să-i arăt referințele. Eh, uite aici se pare că am cam greșit…
-Bună ziua, am o programare pentru luni şi aş vrea s-o anulez.
– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile
înainte.
– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?
-Da.
– Vreau pentru joi la aceeași oră.
-În regula, joi la 16.
– Şi acum vreau s-o anulez.
Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:
– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.
– Atât, băiatule?
– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.
– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?
– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.