BANC | Cine este sora lui Bulă, de fapt

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și tatăl lui. Fiecare dintre cei doi află ceva la care nu se aștepta. Deznodământul este hilar.

– Tată, de ce nu am și eu o soră?

– Bulă, m-am săturat de întrebarea asta. Hai să îți zic ceva! Chiar ai o soră, dar numai că, atunci când tu ajungi acasă, ea iese pe altă ușă. Și de aia nu o vezi!

– Aaa, am înțeles. Asta înseamnă că am și doi tătici.

Ursul și iepurele prind peștișorul de aur

Circă ursul și iepurele prind peștișorul de aur. Acesta le promite fiecăruia câte trei dorințe, dacă îi dau drumul. Zis și făcut.

Ursul: Multe ursoaice!

Iepurele: O vilă mare cu piscină.

Ursul: Și mai multe ursoaice!

Iepurele: Un Ferrari roșu ultimul răcnet!

Ursul: Și mai multe ursoaice.

Iepurele: Să rămână ursul impotent.

Alte bancuri amuzante

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

Doi morți discută în morgă:

– De la ce ai murit?

– De răceală. Tu?

– De bucurie! Cineva mi-a spus că soția mă înșală și am decis să verific. Am pretins că plec în deplasare și m-am întors noaptea acasă. Am căutat peste tot, dar n-am găsit pe nimeni. Și de bucurie am murit!

– Prostule! Dacă te uitai în frigider, ambii am fi fost acum în viață!

