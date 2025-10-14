BANCUL ZILEI | „Iubitule, eu sunt geloasă?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
– lubitule, eu sunt geloasă?
– Puţin, aşa. Mai ţii minte când te-ai supărat că tu nu apari în poza mea de buletin?
– Taci, nu-mi mai aminti!
Un cuplu de proaspăt căsătoriți, el 55 – ea 23, se cazează în apartamentul nupțial al unui mic hotel. A doua zi, cam pe la prânz, mireasa coboară cu pași nesiguri, ciufulită, cu privirile rătăcite și se adresează recepționerului:
– Aaa… am venit, pentru micul dejun.
Recepționerul:
– Iertați-mă, vă simțiți bine? C-arătați de parcă v-ați fi luptat cu un șarpe boa!
– Eh, știți, înainte de căsătorie, soțul meu a zis că a economisit timp de 30 de ani…iar eu am crezut că se referă la bani…
– Nu credeți că 300 de lei e cam prea mare amenda?
– Unde lucrați? – întreabă polițistul.
– La supermarket.
– Bine, atunci vă dau numai 299,99!
– Salut, bro. Vii la mine la nuntă?
– Când?
– Săptămâna viitoare. Nu îți cer dar. Un singur lucru te rog.
– Dacă nu ceri dar, vin și poți să mă rogi orice.
– Te rog să vii la nuntă în calitate de ginere, că eu m-am răzgândit și nu știu cum să le spun.
CITEȘTE ȘI: Bancul începutului de săptămână | Alinuța, la plimbare în pădure
BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”