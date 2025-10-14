BANCUL ZILEI | „Iubitule, eu sunt geloasă?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– lubitule, eu sunt geloasă?

– Puţin, aşa. Mai ţii minte când te-ai supărat că tu nu apari în poza mea de buletin?

– Taci, nu-mi mai aminti!

Alte bancuri amuzante

Un cuplu de proaspăt căsătoriți, el 55 – ea 23, se cazează în apartamentul nupțial al unui mic hotel. A doua zi, cam pe la prânz, mireasa coboară cu pași nesiguri, ciufulită, cu privirile rătăcite și se adresează recepționerului:

– Aaa… am venit, pentru micul dejun.

Recepționerul:

– Iertați-mă, vă simțiți bine? C-arătați de parcă v-ați fi luptat cu un șarpe boa!

– Eh, știți, înainte de căsătorie, soțul meu a zis că a economisit timp de 30 de ani…iar eu am crezut că se referă la bani…

Blonda zâmbește galeș la polițist:

– Nu credeți că 300 de lei e cam prea mare amenda?

– Unde lucrați? – întreabă polițistul.

– La supermarket.

– Bine, atunci vă dau numai 299,99!

– Salut, bro. Vii la mine la nuntă?

– Când?

– Săptămâna viitoare. Nu îți cer dar. Un singur lucru te rog.

– Dacă nu ceri dar, vin și poți să mă rogi orice.

– Te rog să vii la nuntă în calitate de ginere, că eu m-am răzgândit și nu știu cum să le spun.

