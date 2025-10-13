BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi încearcă să scape basma curată după ce a comis-o. Deznodământul este hilar.

– Băi animalule, mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea și îi spui că o iubești nesimțitule?

– Anca nu i-am scris niciodată.

– Cum nu animalule, uite. «Îmi place de tine enorm. Nu știu cum să-ți spun dar te iubesc. Anca îmi face numai nervi și doar la tine îmi găsesc liniștea. Ești frumoasă, deșteaptă, harnică. Te ador».

– Asta nu este scrisul meu.

Un preot și un polițist erau împreună pe stradă

Un preot și un polițist erau împreună pe stradă. La un moment dat, văd doi indivizi care se băteau cu cuțitele. Polițistul dă să meargă să îi despartă, dar preotul îl oprește zicând:

-Stai, mă! Lasă-i să termine și apoi unul este al tău și unul este al meu!

Alte bancuri amuzante

Doi îndrăgostiţi se hotărăsc să petreacă clipe romantice într-o pădure de la marginea oraşului. Se sărută, văd cum alţi îndrăgostiţi se aşază pe iarbă din pădure, uşor – uşor se lasă noapte şi la un moment dat fata spune:

– I-auzi ce frumos se aud greierii…

Iubitul răspunde:

– Nu sunt greieri, sunt fermoare.

Sfârșit de semestru. Bulă e gata să rămână corigent la chimie. Profesorul încearcă să scoată ceva de la el, dar ăsta era tufă de Veneția. Până la urmă, profesorul, enervat și plictisit, îi zice:

– Te trec dacă îmi răspunzi la o întrebare simplă. Ce este clorura de sodiu?

– …

Profesorul, enervat la culme:

– Ce pune, mă, tac-tu pe ouă?

– Pudră de talc!

– Corigent!

Un turist american se laudă faţă de un oltean:

– Apăs pe un buton, capota se ridică. Apăs pe altul se coboară şi se ridică ferestrele. De la ăsta se deschide barul. Din cel roşu blochez uşile.

– Asta-i fleac!, zise olteanul. Maşina mea e şi mai grozavă. Atunci când trântesc portiera din partea mea, toate celelalte uşi de deschid în acelaşi timp!

