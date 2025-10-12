BANC | „Iubi, dacă mor o să-ți cauți altă femeie?”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână. Spor la râsete și voie bună!

-Iubi, dacă mor, o să îți cauți altă femeie?

-Poate…

-O vei lăsa să doarmă în patul nostru?

-Habar n-am!

-O să-i dai să folosească schiurile mele?

-Nici să nu te gândești! Urăște zăpada!

Banc bonus: Zona de pescuit interzisă

– Bună ziua, ce faceți acolo?

– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.

– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!

– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!

Alte bancuri amuzante

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

-Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

-Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

-Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.

