BANC | „Iubi, dacă mor o să-ți cauți altă femeie?”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână. Spor la râsete și voie bună!
-Iubi, dacă mor, o să îți cauți altă femeie?
-Poate…
-O vei lăsa să doarmă în patul nostru?
-Habar n-am!
-O să-i dai să folosească schiurile mele?
-Nici să nu te gândești! Urăște zăpada!
– Bună ziua, ce faceți acolo?
– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.
– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!
– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!
O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:
-Vai, ce papagal frumos aveți!
După care papagalița începe:
-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.
Preotul, oripilat:
-Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.
Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:
-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.
La care unul dintre papagali zice:
-Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
– Ce-i aia un 82!?
– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.
