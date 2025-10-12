BANC | Bulă este lovit de o motocicletă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână, cu Bulă, personajul preferat al românilor. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă pentru a începe ziua într-o notă pozitivă. Spor la râs și voie bună!
Bulă este lovit de o motocicletă. Motociclistul îl consolează, în timp ce îl ajută să se ridice:
– Ei bine, poți spune că ai avut o zi norocoasă.
– Zi norocoasă? Cum adică?
– Da, pentru că de obicei conduc un camion de 30 de tone…
– Bună ziua, ce faceți acolo?
– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.
– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!
– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…
– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…
– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.
– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!
– Dar nici măcar nu v-am atins!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…
– Eu să fiu unica din viața lui…
– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…
– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…
– Să călătorească întotdeauna cu mine…
– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Bulă și Ștrulă, la închisoare:
– Bulă, tu cum ai ajuns aici?
– Pe scurt, tinerețe fără experiență. Cam atât, Ștrulă!
– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?
– Așa este, Ștrulă, dar avocatul meu avea doar 25.
