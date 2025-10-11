Bancul sfârșitului de săptămână | Când relația se răcește...

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
– lubito, relația noastră s-a cam răcit ai o explicație pentru asta?
– Da, a intrat frigul în mine
Un tip este oprit pentru viteză:
-Domnul polițist, pot să explic!
-Nu explici nimic, hai la secție!
-Domnule, dar este o situație…
-Nu vreau să aud, hai la secție!
Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:
-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!
-Apropo de asta…
-Bă, taci! Nu avem ce discuta!
După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:
-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.
-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!”, este bancul zilei.