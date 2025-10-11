Bancul sfârșitului de săptămână | Când relația se răcește...

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– lubito, relația noastră s-a cam răcit ai o explicație pentru asta?

– Da, a intrat frigul în mine

Alte bancuri amuzante

Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!”, este bancul zilei.