Bancul de weekend | Fermierul și procurorul DNA

Este vineri, şi nu există o modalitate mai bună de a încheia săptămână decât cu o porţie copioasă de râsete! CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros pentru a marca sfârşitul acestei săptămâni.

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți cauta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

Alte bancuri amuzante

Mirel și mărirea de salariu de 30 de lei

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

Preotul, enoriașa și papagalița

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

– Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

– Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

– Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

– Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

– Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

