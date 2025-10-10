Acasă » Bancuri » BANC | În club, Bulă se duce la o tipă: „Păpușă, dansezi?”

De: Andreea Stăncescu 10/10/2025 | 07:27
Bancuri amuzante care îți vor aduce zâmbetul pe buze

CANCAN.RO vă oferă astăzi porția garantată de râs! Personajul nostru preferat, inconfundabilul Bulă, revine în prim-plan cu glume care nu dau greș niciodată. Bancurile cu Bulă de mai jos sunt exact ce ai nevoie pentru a-ți însenina ziua și pentru a-ți aduce un strop de bucurie, fie că le citești singur sau le împărtășești cu prietenii.

În club, Bulă se duce la o tipă:
– Păpușă, dansezi?
– Da, sigur!
– Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe canapea, în locul tău.

Alte bancuri amuzante

Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.
Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:
– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă.
Bula țipă:
– Domnișoară, aveți păr sub braț!
Infuriată profesoara il trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.
A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:
– Domnișoară, aveți par și sub celălalt braț!
Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.
Luni, doamna profesoară scapă creta.
– Când o ridică, îl aude pe Bulă:
– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Bulă avea o grădină de pepeni.
În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.
Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:
«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.
A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.
Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

