BANC | În club, Bulă se duce la o tipă: „Păpușă, dansezi?”

În club, Bulă se duce la o tipă:

– Păpușă, dansezi?

– Da, sigur!

– Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe canapea, în locul tău.

Alte bancuri amuzante

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.

Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:

– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă.

Bula țipă:

– Domnișoară, aveți păr sub braț!

Infuriată profesoara il trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:

– Domnișoară, aveți par și sub celălalt braț!

Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoară scapă creta.

– Când o ridică, îl aude pe Bulă:

– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

Bulă avea o grădină de pepeni.

În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.

Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.

Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

