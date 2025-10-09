BANC | Două doamne la hipodrom

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt două doamne și doi domni care merg la hipodrom. Fiecare pereche pariază pe câte un cal, iar doamnele ies câștigătoare. Deznodământul est hilar.

Două doamne la hipodrom nu știau pe care cal să parieze. Una din ele zice:

– Ce mărime ai la sâni?

– 4.

– Iar eu 3. Pariem pe calul cu nr. 7.

Calul cu numărul 7 a câștigat cursa.

Se duc la hipodrom doi bărbați. Aceeași problemă:

– Tu de câte ori pe noapte cu soția?

– De 4.

– Iar eu de 5. Punem pe numărul 9.

Învingător a ieșit calul cu numărul 2.

Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Alte bancuri amuzante

Se întoarce fata de la întâlnire. Conversaţie cu mama:

– Cum a fost, e frumos?

– Ahhh. Doamne, e suuuper.

– Miroase bine?

– Extraordinar. Un gentleman.

– Cina a fost gustoasă?

-Foarte gustoasă. Restaurant select.

– Dar…asta.. A fost?

-A fost, e pur şi simplu excepţional.

Vine băiatul de la întâlnire. Conversaţie cu tata:

– Da?

– Da.

– Bravo!

