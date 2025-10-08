BANCUL ZILEI | Cum latră un câine sărac

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei! Tu știi cum latră un câine sărac? La asta nu te așteptai! Vezi în rândurile de mai jos! Spor la râsete și voie bună!

-Știi cum latră un câine sărac?

-N-am, n-am!

Alte bancuri amuzante

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

-Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

-Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

-Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.

Banc bonus: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

– Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț.

– Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați.

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | Sfat psihologic

BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”