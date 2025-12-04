Acasă » Bancuri » BANC | “Bună, frumoaso! Am văzut că m-ai invitat într-un grup”

BANC | “Bună, frumoaso! Am văzut că m-ai invitat într-un grup”

De: roxana tudorescu 04/12/2025 | 13:07
BANC | “Bună, frumoaso! Am văzut că m-ai invitat într-un grup”
BANC | “Bună, frumoaso! Am văzut că m-ai invitat într-un grup”

Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unui banc savuros! CANCAN.RO îți prezintă un dialog amuzant. Vei râde cu lacrimi!

-Bună frumoaso, am văzut ca m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei dar tu ești cea mai frumoasă, eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

-Bună ziua domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei, eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea.

BANC

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”

BANCUL ZILEI | „Iubito, ce cadou vrei să-ți fac de ziua ta?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
Bancuri
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai mari preocupări
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai...
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o ...
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care ...
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Vezi toate știrile
×