BANCUL ZILEI | „Iubito, ce cadou vrei să-ți fac de ziua ta?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care încearcă să afle ce cadou și-ar dori iubita lui de ziua ei de naștere. Deznodământul este hilar.

– Iubito, ce cadou vrei să-ți fac de ziua ta?

– Nu știu.

– Ce îți place cel mai mult?

– Vecinul de la 3!

Motociclistul și polițistul de la Rutieră

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

-Cu prietena mea, la Brașov…

-Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

Alte bancuri amuzante

În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.

Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.

– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici? – No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte? – Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:

– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani? Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:

– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!

