BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”

De: Alina Drăgan 02/12/2025 | 17:46
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt soț și soție și au o dispută în ceea ce privește mâncarea. Deznodământul este hilar. 

– Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?

– Cu cât ești tu mai gras, cu atât par eu mai slabă…

Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel

Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.

– Nene, am văzut de unde ai ieșit!

– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!

Puștiul îl urmărește până acasă:

– Acum știu și unde stai!

– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?

Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:

– Nene, acum știu și unde lucrezi!

Alte bancuri amuzante

Soțul și soția în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste. Soțul către soție:

– Hai să sărim un pic, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la dejun, soția îi pune în fața soțului o farfurie goală:

– Mănâncă dragule.

– ??

– Lovește cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii că tu mănânci.

 

O femeie găsește lampa lui Aladdin.

Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…

– Eu să fiu unica din viața lui…

– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…

– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…

– Să călătorească întotdeauna cu mine…

– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

