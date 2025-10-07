BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”

CANCAN.RO îți aduce și azi zâmbetul pe buze. Bancul de astăzi te va amuza copios, iar unii dintre voi vor avea o ”criză” de râs. Discuția dintre Bulă și Bubulina a făcut înconjurul internetului. Spor la râs și voie bună!
– Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere.
– Eii, asta este, Bubulino. Mai mult noroc data viitoare! Dar ce ți-a picat?
– Prima dată, mi-a picat o bătrănă pe trecerea de pietoni. Apoi, doi stâlpi și un pom.
„Permisul dumneavoastră, vă rog!”
Aflat în stare de ebrietate, Bulă e oprit de un polițist de la Rutieră.
– Permisul dumneavoastră, vă rog!
– Ce este ăla?!
– Cartela aceea cu poza dumneavoastră.
Se uită Bulă, preț de câteva minute, și, la un moment dat, îi dă polițistului o oglindă uitată de nevasta lui în torpedou. Polițistul se uită, după care zice:
– Aah, mă scuzați! Nu știam că și dumneavoastră lucrați în Poliție.
La școală:
– Copii, ce sunt vegetarienii?
Bulă:
– Vegetarienii sunt oamenii care nu mănâncă animalele, dar le lasă fără hrană.
– Bulă, e cam frig!
– Da, Bubulino.
– Câte grade sunt în casă?
– 18 grade Celsius, Bubulino!
– Dar afară câte grade sunt?
– 3 grade Celsius, Bubulino.
– Bulă, în acest caz, deschide geamul să intre și alea 3 în casă!
– Domnule doctor, nu știu ce să fac pentru că soțul meu nu se mai apropie de mine de mai multă vreme.
– Ați încercat cu Viagra? Dacă nu, cumpărați și puneți-o în cafea, de exemplu.
După câteva zile, femeia se duce din nou la doctor care o întreabă cum a fost.
– Păi cum să fie, domnule doctor? S-a purtat ca un sălbatic. A rupt hainele de pe mine, m-a urcat pe masă și m-a făcut harcea parcea.
– Și n-a fost bine?
– Ba da, dar acum ne este rușine să ne mai ducem la McDonalds.
Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă. El deschide și ea zice:
– Auzi, abia am ajuns acasă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac dragoste toată noaptea. Tu ești ocupat diseară?
– Nuu, nuuu!
– Atunci îmi ții și mie câinele?