BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”

– Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere.

– Eii, asta este, Bubulino. Mai mult noroc data viitoare! Dar ce ți-a picat?

– Prima dată, mi-a picat o bătrănă pe trecerea de pietoni. Apoi, doi stâlpi și un pom.

Alte bancuri amuzante

Bulă este oprit de un polițist de la Rutieră

„Permisul dumneavoastră, vă rog!”

Aflat în stare de ebrietate, Bulă e oprit de un polițist de la Rutieră.

– Permisul dumneavoastră, vă rog!

– Ce este ăla?!

– Cartela aceea cu poza dumneavoastră.

Se uită Bulă, preț de câteva minute, și, la un moment dat, îi dă polițistului o oglindă uitată de nevasta lui în torpedou. Polițistul se uită, după care zice:

– Aah, mă scuzați! Nu știam că și dumneavoastră lucrați în Poliție.

Bulă și vegetarienii

La școală:

– Copii, ce sunt vegetarienii?

Bulă:

– Vegetarienii sunt oamenii care nu mănâncă animalele, dar le lasă fără hrană.

Banc. Câte grade sunt în casă?

– Bulă, e cam frig!

– Da, Bubulino.

– Câte grade sunt în casă?

– 18 grade Celsius, Bubulino!

– Dar afară câte grade sunt?

– 3 grade Celsius, Bubulino.

– Bulă, în acest caz, deschide geamul să intre și alea 3 în casă!

Doctorul și nevasta dispărută

– Domnule doctor, nu știu ce să fac pentru că soțul meu nu se mai apropie de mine de mai multă vreme.

– Ați încercat cu Viagra? Dacă nu, cumpărați și puneți-o în cafea, de exemplu.

După câteva zile, femeia se duce din nou la doctor care o întreabă cum a fost.

– Păi cum să fie, domnule doctor? S-a purtat ca un sălbatic. A rupt hainele de pe mine, m-a urcat pe masă și m-a făcut harcea parcea.

– Și n-a fost bine?

– Ba da, dar acum ne este rușine să ne mai ducem la McDonalds.

Bulă și vecina bună de alături

Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă. El deschide și ea zice:

– Auzi, abia am ajuns acasă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac dragoste toată noaptea. Tu ești ocupat diseară?

– Nuu, nuuu!

– Atunci îmi ții și mie câinele?