Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”

BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 18:06
BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”

O zi bună se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria. Ea își dorește ceva mai mult de la el, însă Ion nu pare că pricepe aluzia. Deznodământul este hilar. 

– Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!

– Dar tu, Marie, eu nu-ți fac nimic!

– Păi da, și timpul trece!

Ion și deznădejdea

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

Alte bancuri amuzante

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului

BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”

BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
Bancuri
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Vezi toate știrile
×