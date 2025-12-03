BANCUL ZILEI | „Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!”

O zi bună se încheie cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Ion și Maria. Ea își dorește ceva mai mult de la el, însă Ion nu pare că pricepe aluzia. Deznodământul este hilar.

– Măi Ioane, soțul meu se întoarce într-o oră!

– Dar tu, Marie, eu nu-ți fac nimic!

– Păi da, și timpul trece!

Ion și deznădejdea

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

Alte bancuri amuzante

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului

