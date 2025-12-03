Acasă » Bancuri » BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”

BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 07:09
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”

Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unei glume savuroase! CANCAN.RO îți prezintă un banc amuzant. Vei râde cu lacrimi!

-Bună, frumosule! Mulțumesc de accept!

-Bună!

-Ai iubită?

-Da, am o iubită puțin geloasă care își face conturi false și îmi trimite cereri de prietenie, după care se dă la mine.

-Ei, lasă că tot te prind eu c*******e!

 

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”

Bancul începutului de săptămână | ”De ce m-ai lăsat în restaurant?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”
BANCUL DE MARȚI | ”Unde trebuie să săruți un bărbat, ca să nu te uite?”
Bancuri
BANCUL DE MARȚI | ”Unde trebuie să săruți un bărbat, ca să nu te uite?”
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit...
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Digi24
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Testul IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 secunde| Cât face 6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și ...
Testul IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 secunde| Cât face 6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și 7+3=16?
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr
L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr
„N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
„N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era ...
Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul
Vezi toate știrile
×