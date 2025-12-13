Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș

Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 17:55
Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

„În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat special. Patronul a invest mult în acest magazin. Când treci pe la raionul de „legume-fructe”, se aude susurul unui izvor și un miros de aer curat te însoțește pe tot parcursul raionului.

La raionul de „Produse lactate” se aude mugetul unei vaci, iar mirosul de smântână proaspătă te îndeamnă să așezi cât mai multe produse de acolo în coș. La raionul „Ouă” auzi o găină cotcodăcind și mirosul de ouă prăjite îți îmbie nările. Sincer vă spun, mi-a fost teamă să merg la raionul de „Hârtie igienică”.

Alte bancuri amuzante

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii, scoate un ceas de mână din buzunar şi-l aruncă sub nasul patronului:

– Mi-aţi spus săptămâna trecută că ceasul ăsta o să mă ţină o viaţă!

– Mda, admise patronul, dar păreaţi destul de bolnav când l-aţi cumpărat!

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţ

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţa:

– Me-me-me-mere de-de-de vânzare!

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă erau prune.

– Păi bine domnule, dacă ai prune de ce strigi “mere”?

– Apăi, dacă strig “Prrrrrr-prrrrr-prrrrr-prune!” mi se opreşte calu’!

O doamnă se angajează la un magazin ca vânzătoare

O doamnă se angajează la un magazin ca vânzătoare. Patronul îi spune:

– Niciodată nu spunem „Nu avem!“.

Într-o zi de lucru vine un domn:

– Daşi-mi şi mie o pereche de mănuşi.

Vânzătoarea, ştiind ce îi spusese patronul, zise:

– Ce culoare să fie?

– Mov.

– Vreţi să le purtaţi la palton?

– Da.

– Păi, mai bine aduceţi paltonul să vedem ce culoare se potriveşte.

– Bine, la revedere!

Când omul iese din magazin, intră altul cu colacul de la WC la gât şi o bucată de gresie în mână.

– Uitaţi, acesta este colacul de la WC, iar aceasta e culoarea la gresia din baie, fundul vi l-am arătat ieri, acum îmi daţi hartia igienică?

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | Fiul lui Nostradamus a picat la Bacalaureat

BANCUL ZILEI | „Am dezghețat un pui, ce vrei să fac din el?”

