BANC | „Ne-am despărțit! Poți, te rog, să nu mai joci șah cu mama pe Facebook?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi tineri care s-au despărțit. Însă, unul dintre ei a rămas în contact cu familia celuilalt. Deznodământul este hilar.

– Ne-am despărțit. Poți, te rog, să nu te mai joci șah cu mama pe Facebook? E aiurea…

– Dacă am pierdut un pion, asta nu înseamnă că trebuie să renunț și la regină.

Cavalerul, cruciada și centura de castitate

Un cavaler urma să plece în cruciada. Își făcu bagajele, puse centura de castitate la nevastă și dădu cheia centurii celui mai bun prieten:

– Dacă nu mă întorc în 3 ani, o poți avea pe nevasta mea. Și își văzu de drum.

După o ora de mers, prietenul îl ajunse din urma:

– Mi-ai dat altă cheie!!

Alt banc amuzant

Moare toată lumea de pe pământ și se duce în rai.

Dumnezeu vine și spune:

– Vreau ca bărbații să formeze două cozi: una pentru cei care în timpul vieții și-au dominat nevestele și una pentru cei care au fost dominați. Femeile să plece cu Sf. Petru.

Când Dumnezeu se uită din nou, femeile plecaseră și bărbații formaseră două linii.

Coada Bărbaților dominați de neveste avea 100 de kilometri, iar în coada bărbaților care își dominaseră nevestele era un singur om. Dumnezeu se enervase:

– Ar trebui să vă fie rușine! V-am creat după chipul și asemănarea mea și v-ați lăsat ținuți sub papuc. Priviți-l pe singurul meu fiu care a știut să stea drept și care m-a făcut mândru de el. Învățați de la el! Spune-le fiul meu, cum ai reușit să fii singurul bărbat din această coadă?

Iar bărbatul răspunde:

– Nu știu, nevastă-mea m-a pus să stau aici!

BANCUL ZILEI | Cum latră un câine sărac

BANC | „Mărie, de ce ești singură?”