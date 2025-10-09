BANC | Bulă și Ștrulă, la supermarket

CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai tare banc cu Bulă și Ștrulă. Această glumă te va amuza copios și te va face să râzi cu gura până la urechi. Pregătește-te pentru o porție zdravănă de distracție!

Bulă și Ștrulă, la supermarket.

– Bulă, ai luat lapte?

– Acum iau! Dar uite și tu, pe cutie scrie „Deschide aici”…

– Așa, și?

– Păi gândește-te! Dacă o deschid aici, curge tot laptele până acasă.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina se duc pentru prima dată la Paris. Intră într-un restaurant, se apropie chelnerul de ei și le dă meniul – totul în franceză! Pentru a nu se face de râs, Bulă îi spune:

– Silvuple, le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin!

Se întoarce chelnerul și le aduce exact ceea ce au comandat. La care Bulă, triumfător, îi spune nevestei:

– Bubulino, dacă nu erai cu mine, rămâneai flămândă!

Chelnerul îi aude și le spune:

– Ați fi rămas amândoi flămânzi dacă nu eram eu născut în Suceava!

Directorul unei fabrici le propune muncitorilor să lucreze în fiecare zi mai mult cu 1 oră pentru a crește productivitatea. Apoi îi întreabă pe angajați dacă sunt de acord.

Ionescu:

– Eu propun să se lucreze câte 10 ore pe zi pentru a mări profitul companiei.

Vasilescu:

– Eu zic că putem lucra chiar 12 ore pe zi pentru că trebuie să ajungem cât mai repede la nivelul concurenței.

Popescu:

– Am putea să lucrăm 16 ore pe zi, suntem obligați să ne facem datoria.

Gheorghe:

– Eu propun să nu mai plecăm acasă deloc. Pentru că acasă ne întâlnim cu nevestele și riscăm să se nască tâmpiți ca Ionescu, Vasilescu și Popescu.

Bulă la ora de zoologie

La şcoală, la clasa lui Bulă, ora de zoologie. Învăţătoarea:

– Mai, Ionel, ia numeşte tu o insectă!

Ionel: Albina!

Învățătoarea: Bulă, ia numeşte şi tu o insectă!

Bulă: Păi, albina!

Învăţătoarea: Asta s-a mai zis o dată! Ia zi ceva din capul tău!

Bulă: Păduchele!

