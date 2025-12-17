Acasă » Bancuri » BANC | Drumul spre poștă

BANC | Drumul spre poștă

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 21:53
BANC | Drumul spre poștă

 Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Cum ajung, vă rog, la poștă?
– Sunteți cu mașina?
– Nu.
– Atunci, mergeți pe jos.

Alte bancuri savuroase

Un bărbat intră într-un bar cu o papagală pe umăr. Barmanul, curios, îl întreabă:

– Wow, de unde ai păsărele asta?
Papagalul, fără să stea pe gânduri, răspunde:
– Din pădure, prostule!
Bărbatul încearcă să explice:
– Nu, nu… e doar papagalul meu, vorbește singur.
Papagalul îl întrerupe din nou:
– Singur? Nu prea cred! L-am văzut ieri jucând șah cu câinele și cântând la chitară!
Barmanul, amuzat și confuz, îl întreabă pe bărbat:
– Și cum se numește?
Papagalul:
– Eu? Numele meu e Profesorul. Dar tu, omule, pare că ai uitat să înveți bunele maniere!

La doctor:

– Domnule doctor, am uitat totul!
– De când?
– De când ce?

În familie:

– Mamă, tata m-a învățat să fiu independent.
– Și cum merge?
– Am rămas singur să fac cumpărături!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?”

BANC | Bulă și pierderea memoriei

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Tatăl și fiul, în farmacie
Bancuri
BANCUL ZILEI | Tatăl și fiul, în farmacie
BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică
Bancuri
BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să ...
Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă
Cum arăta blondina Tania Budi acum 20 de ani! Poza pe care ar vrea să o șteargă de pe internet: cu ...
Cum arăta blondina Tania Budi acum 20 de ani! Poza pe care ar vrea să o șteargă de pe internet: cu vulturul pe maieu, în epoca în care Mamaia se visa America!
Rusia, noi acuzații grave! Oficialul rus care susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război ...
Rusia, noi acuzații grave! Oficialul rus care susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război direct în 2030
O frescă creștină rară din secolul al III-lea îl prezintă pe Iisus Hristos ca „Păstorul cel Bun”
O frescă creștină rară din secolul al III-lea îl prezintă pe Iisus Hristos ca „Păstorul cel Bun”
Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste ...
Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×