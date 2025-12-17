BANC | Drumul spre poștă

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Cum ajung, vă rog, la poștă?

– Sunteți cu mașina?

– Nu.

– Atunci, mergeți pe jos.

Alte bancuri savuroase

Un bărbat intră într-un bar cu o papagală pe umăr. Barmanul, curios, îl întreabă:

– Wow, de unde ai păsărele asta?

Papagalul, fără să stea pe gânduri, răspunde:

– Din pădure, prostule!

Bărbatul încearcă să explice:

– Nu, nu… e doar papagalul meu, vorbește singur.

Papagalul îl întrerupe din nou:

– Singur? Nu prea cred! L-am văzut ieri jucând șah cu câinele și cântând la chitară!

Barmanul, amuzat și confuz, îl întreabă pe bărbat:

– Și cum se numește?

Papagalul:

– Eu? Numele meu e Profesorul. Dar tu, omule, pare că ai uitat să înveți bunele maniere!

La doctor:

– Domnule doctor, am uitat totul!

– De când?

– De când ce?

În familie:

– Mamă, tata m-a învățat să fiu independent.

– Și cum merge?

– Am rămas singur să fac cumpărături!

