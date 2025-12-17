BANC | Drumul spre poștă

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
– Cum ajung, vă rog, la poștă?
– Sunteți cu mașina?
– Nu.
– Atunci, mergeți pe jos.
Un bărbat intră într-un bar cu o papagală pe umăr. Barmanul, curios, îl întreabă:
– Wow, de unde ai păsărele asta?
Papagalul, fără să stea pe gânduri, răspunde:
– Din pădure, prostule!
Bărbatul încearcă să explice:
– Nu, nu… e doar papagalul meu, vorbește singur.
Papagalul îl întrerupe din nou:
– Singur? Nu prea cred! L-am văzut ieri jucând șah cu câinele și cântând la chitară!
Barmanul, amuzat și confuz, îl întreabă pe bărbat:
– Și cum se numește?
Papagalul:
– Eu? Numele meu e Profesorul. Dar tu, omule, pare că ai uitat să înveți bunele maniere!
La doctor:
– Domnule doctor, am uitat totul!
– De când?
– De când ce?
În familie:
– Mamă, tata m-a învățat să fiu independent.
– Și cum merge?
– Am rămas singur să fac cumpărături!
