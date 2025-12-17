Acasă » Exclusiv » Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști

De: Keva Iosif 17/12/2025 | 23:00
Momente tensionate, miercuri dimineață, la INML, acolo unde iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou. Totul vine după ce, pe 15 decembrie, procurorii au decis deshumarea ei și au deschis un dosar de moarte suspectă. CANCAN.RO are noi detalii!

La o zi după ce medicii legiști au terminat necropsia Rodicăi Stănoiu, iubitul ei cu 50 de ani mai tânăr a mers la Institutul de Medicină Legală pentru a-i ridica trupul neînsuflețit, ca s-o îngroape din nou.

Însă planurile lui au fost date peste cap. CANCAN.RO  a aflat că reprezentanții INML au refuzat să il predea, invocând faptul că „nu are calitatea necesară”, dar și că procurorii nu au emis avizul care să confirme că „trupul este lipsit de orice obligații”, ancheta fiind încă în plină desfășurare.

Această situație a mai lămurit un mister însă: Rodica Stănoiu nu era, de fapt, căsătorită cu bărbatul mai tânăr cu aproape 50 de ani, așa cum s-a vehiculat intens și chiar a declarat una dintre prietenele ei, avocată. Pe de altă parte. înseamnă că anchetatorii nu au terminat încă dosarul și vor să audieze toți martorii importanți care au fost în anturajul fostei demnitare.

Apar noi personaje în dosar: Rodica Stănoiu ar fi fost internată cu forța de către… nepoata sa

Mai mult, se pare că nici nepoata Rodicăi Stănoiu, una dintre puținii ei urmași, nu poate prelua trupul de la INML, așa cum s-a arătat interesată, pe motiv că nu are certificatul de deces.

Astfel, trupul Rodicăi Stănoiu rămâne, pentru moment, blocat la INML, în timp ce ancheta se adâncește.

Pe de altă parte, noi detalii interesante ies la iveală chiar din gura iubitului Rodicăi Stănoiu, care a ieșit public și a precizat contextul în care fosta ”ministresă” a ajuns la spital. Se pare că aceasta ar fi fost internată cu forța de către nepoata sa! 

Internarea doamnei Rodica Stănoiu s-a produs la data de 30.09.2025, deci nu cu “câteva zile înainte de deces”. Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de sănătate psihiatrice).

În atare condiții, apare ca evident că internarea din data de 03.09.2025, pe secția de psihiatrie a Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia nu a fost ca urmare a unor presupuse violențe și nici nu a avut ca scop protejarea stării de sănătate a doamnei Rodica Stănoiu, ci s-a realizat în condiții de nelegalitate de către nepoata doamnei Rodica Stănoiu, și împotriva dorinței domniei sale. Doar în acest context, subsemnatul, alături de mai mulți martori, și la solicitarea expresă a doamnei Rodica Stănoiu, am sprijinit-o în externarea acesteia de pe secția de psihiatrie, unde se afla internată nevoluntar”, a precizat acesta.

