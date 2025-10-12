BANCUL ZILEI | „Cum este fiul tău?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de duminică. Este o glumă savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente pentru a vă relaxa, mai ales că urmează o nouă săptămână plină. Spor la râsete și voie bună!
– Cum este fiul tău?
– Bine, i-au căzut 3 dinți.
– Păi nu are 25 de ani?!
– Da, dar are și o trotinetă electrică.
Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:
– Mai mult şi mai bine, Mitică!
A doua, era profesoară:
– Repetă, Mitică! îi tot spunea.
A treia, farmacistă, îl înnebunise:
– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.
Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:
– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!
După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:
– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă.
– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?
– Da, Bulă, am înțeles!
– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?
– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?
– I-am spus lui Bulă că, dacă nu îmi cumpără haine, o să ies dezbrăcată pe stradă.
– Și ce ți-a răspuns, fată?
– Mi-a zis să îi iau și lui 3 beri.