BANCUL ZILEI | „Cum este fiul tău?”

– Cum este fiul tău?

– Bine, i-au căzut 3 dinți.

– Păi nu are 25 de ani?!

– Da, dar are și o trotinetă electrică.

Banc bonus: Mitică nu a avut noroc în dragoste

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Banc bonus: Bulă și cele trei obiceiuri extra-conjugale

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă.

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Banc bonus: Răspunsul genial al lui Bulă

– I-am spus lui Bulă că, dacă nu îmi cumpără haine, o să ies dezbrăcată pe stradă.

– Și ce ți-a răspuns, fată?

– Mi-a zis să îi iau și lui 3 beri.

