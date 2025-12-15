BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini

CANCAN.RO îți dă porția de râs la început de săptămână! Bancul de azi promite să-ți aducă zâmbetul larg pe față. Hai să începi săptămâna cu voie bună!

Azi dimineață am scris pe maşina vecinei

„spală-mă” … iar acum,

pe mașina mea scrie

„deseară umplu cada, te aştept”

Alte bancuri amuzante

Carnea de elefant se mănâncă?

Un copil la restaurant:

– Carnea de elefant se mănâncă?

– Da?!

– Și cu oasele ce se face?

– Se lasă pe marginea farfuriei.

Alinuţa la ora de limba română

Profesoara la ora de română explică:

– Alinuța, dacă acum poți spune ”sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?

– Atunci voi spune ”eu am un copil”.

– Nu chiar așa de departe in viitor!

– Atunci: ”aștept un copil”!

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră. Curios, o întrebă pe maică-sa:

– Ce e aia?

– O zebră, vine răspunsul ei prompt.

Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde. Incântat ii zice mamei:

– Mamă, uite și semaforul!

Bulă şi certificatul de căsătorie

– Bulă, ce tot faci acolo?

– Nimic, Bubulino.

– Cum nimic?

De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.

– Da, căutam data de expirare…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”

BANC | Bulă, roșcata și anunțul din ziar