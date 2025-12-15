BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini

CANCAN.RO îți dă porția de râs la început de săptămână! Bancul de azi promite să-ți aducă zâmbetul larg pe față. Hai să începi săptămâna cu voie bună!
Azi dimineață am scris pe maşina vecinei
„spală-mă” … iar acum,
pe mașina mea scrie
„deseară umplu cada, te aştept”
Carnea de elefant se mănâncă?
Un copil la restaurant:
– Carnea de elefant se mănâncă?
– Da?!
– Și cu oasele ce se face?
– Se lasă pe marginea farfuriei.
Alinuţa la ora de limba română
Profesoara la ora de română explică:
– Alinuța, dacă acum poți spune ”sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?
– Atunci voi spune ”eu am un copil”.
– Nu chiar așa de departe in viitor!
– Atunci: ”aștept un copil”!
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră. Curios, o întrebă pe maică-sa:
– Ce e aia?
– O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde. Incântat ii zice mamei:
– Mamă, uite și semaforul!
Bulă şi certificatul de căsătorie
– Bulă, ce tot faci acolo?
– Nimic, Bubulino.
– Cum nimic?
De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.
– Da, căutam data de expirare…
