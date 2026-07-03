Acasă » Știri » Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice

Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 11:35
Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice
Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Românii trebuie să se pregătească pentru un nou episod de vreme extremă. După zile cu temperaturi ridicate, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare bruscă, iar mai multe zone din țară intră sub cod galben și cod portocaliu de furtuni.

Vijelii puternice, grindină, descărcări electrice și ploi torențiale sunt așteptate până sâmbătă, iar în unele regiuni rafalele de vânt vor avea puterea unei adevărate furtuni.

Un nou episod de vreme severă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, primele avertizări sunt valabile vineri, între orele 10:00 și 17:00. Sub cod galben intră cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureșul, vestul, centrul și nordul Munteniei, dar și zone din Carpații Orientali și Meridionali.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în unele locuri rafalele pot depăși chiar 80 km/h. În plus, în doar câteva ore se pot acumula cantități importante de apă, suficiente pentru apariția unor inundații locale.

Sursa foto: Freepik

Situația devine și mai serioasă în sudul și estul Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali și Meridionali, unde, între orele 12:00 și 17:00, intră în vigoare un cod portocaliu. ANM avertizează că în aceste zone sunt așteptate vijelii violente, grindină și ploi torențiale abundente.

„În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice”, transmite ANM.

În unele locuri pot cădea peste 50-60 de litri de apă pe metrul pătrat într-un timp foarte scurt.

Cum va fi vremea în Capitală

Avertizările nu se opresc aici. Un nou cod galben intră în vigoare vineri, la ora 17:00, și rămâne valabil până sâmbătă dimineață, la ora 08:00, pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei.

Meteorologii anunță din nou averse torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”, a anunțat ANM.

Tot vineri seară, între orele 17:00 și 22:00, Carpații Orientali și Meridionali rămân sub cod portocaliu de ploi torențiale.

„În Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, potrivit ANM.

Sâmbătă intră în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

„În intervalul menționat, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, arată avertizarea.

Nici Capitala nu scapă de vremea capricioasă. Bucureștenii vor avea parte de ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice atât vineri după-amiază și în cursul nopții, cât și sâmbătă, când temperaturile vor scădea semnificativ, de la aproximativ 32 de grade la doar 24-25 de grade Celsius.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru luna iulie, însă această răcorire nu va dura mult. După 13 iulie, valorile termice sunt așteptate să crească din nou, iar meteorologii nu exclud emiterea unor avertizări nowcasting în următoarele ore, în special în zonele aflate deja sub cod portocaliu.

VEZI ȘI: Cod roșu de vijelii și grindină în București! A fost emis mesaj RO-Alert

Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
Știri
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă…
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului
Știri
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de…
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Gandul.ro
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după...
35.000 de componente străine în dronele și rachetele cu care Rusia a atacat într-o singură zi
Digi24
35.000 de componente străine în dronele și rachetele cu care Rusia a atacat...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10...
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Livia Eftimie, reacție după ce Spike a făcut dezvăluiri despre relația lor și divorțul de Bordea: „Știu de ce m-ai sunat!”
Click.ro
Livia Eftimie, reacție după ce Spike a făcut dezvăluiri despre relația lor și divorțul de...
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!”
Digi 24
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Gandul.ro
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și ...
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost ...
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului
BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei
BANCUL ZILEI | Vizită inopinată la biroul nevestei
Prognoza meteo până la începutul lunii august. Episoade de instabilitate atmosferică urmate de caniculă
Prognoza meteo până la începutul lunii august. Episoade de instabilitate atmosferică urmate de caniculă
Vocea de legendă a radioului românesc se destăinuie la ”Altceva cu Adrian Artene”. Omul recordurilor ...
Vocea de legendă a radioului românesc se destăinuie la ”Altceva cu Adrian Artene”. Omul recordurilor mondiale: „Cred că timpul lui Ilie Dobre s-a încheiat!”
Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare. Bărbatul a mers la mormântul fiului său
Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare. Bărbatul a mers la mormântul fiului său
Vezi toate știrile