Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice

Românii trebuie să se pregătească pentru un nou episod de vreme extremă. După zile cu temperaturi ridicate, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare bruscă, iar mai multe zone din țară intră sub cod galben și cod portocaliu de furtuni.

Vijelii puternice, grindină, descărcări electrice și ploi torențiale sunt așteptate până sâmbătă, iar în unele regiuni rafalele de vânt vor avea puterea unei adevărate furtuni.

Un nou episod de vreme severă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, primele avertizări sunt valabile vineri, între orele 10:00 și 17:00. Sub cod galben intră cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureșul, vestul, centrul și nordul Munteniei, dar și zone din Carpații Orientali și Meridionali.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în unele locuri rafalele pot depăși chiar 80 km/h. În plus, în doar câteva ore se pot acumula cantități importante de apă, suficiente pentru apariția unor inundații locale.

Situația devine și mai serioasă în sudul și estul Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali și Meridionali, unde, între orele 12:00 și 17:00, intră în vigoare un cod portocaliu. ANM avertizează că în aceste zone sunt așteptate vijelii violente, grindină și ploi torențiale abundente.

„În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice”, transmite ANM.

În unele locuri pot cădea peste 50-60 de litri de apă pe metrul pătrat într-un timp foarte scurt.

Cum va fi vremea în Capitală

Avertizările nu se opresc aici. Un nou cod galben intră în vigoare vineri, la ora 17:00, și rămâne valabil până sâmbătă dimineață, la ora 08:00, pentru sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei.

Meteorologii anunță din nou averse torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”, a anunțat ANM.

Tot vineri seară, între orele 17:00 și 22:00, Carpații Orientali și Meridionali rămân sub cod portocaliu de ploi torențiale.

„În Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, potrivit ANM.

Sâmbătă intră în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

„În intervalul menționat, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, arată avertizarea.

Nici Capitala nu scapă de vremea capricioasă. Bucureștenii vor avea parte de ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice atât vineri după-amiază și în cursul nopții, cât și sâmbătă, când temperaturile vor scădea semnificativ, de la aproximativ 32 de grade la doar 24-25 de grade Celsius.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru luna iulie, însă această răcorire nu va dura mult. După 13 iulie, valorile termice sunt așteptate să crească din nou, iar meteorologii nu exclud emiterea unor avertizări nowcasting în următoarele ore, în special în zonele aflate deja sub cod portocaliu.

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