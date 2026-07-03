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Cristian Boureanu, pregătit de o nouă căsătorie. „Aș mai vrea și copii”

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 10:40
Cristian Boureanu, pregătit de o nouă căsătorie. „Aș mai vrea și copii” / Sursa foto: Social media
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Chiar dacă nu se grăbește să ajungă din nou în fața altarului, Cristian Boureanu nu exclude posibilitatea unei noi căsătorii. Fostul concurent de la „Survivor” a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvăluit ce calități ar trebui să aibă partenera alături de care și-ar dori să își construiască un viitor. Mai mult decât atât, el a recunoscut că și-ar mai dori copii împreună cu femeia care i-ar lua mințile.

Cristian Boureanu rămâne o figură bine cunoscută în spațiul public din România. De-a lungul timpului, fostul politician a fost intens mediatizat. Viața sa personală și profesională a stârnit frecvent interesul opiniei publice.

În această perioadă, el spune că pune pe primul loc echilibrul interior și lucrurile care îi aduc împlinire, considerând că adevărata bogăție nu se rezumă la aspectele materiale.

Cristian Boureanu, pregătit să facă pasul cel mare

Invitat în ediția de joi a emisiunii „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1, Cristian Boureanu a discutat deschis cu Denise Rifai despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea de a se recăsători.

Deși în trecut a avut două mariaje, fostul politician spune că nu a renunțat la ideea de a ajunge din nou în fața altarului, dacă va întâlni persoana potrivită.

Boureanu susține că viitoarea parteneră trebuie să îi ofere, înainte de orice, echilibru și liniște sufletească. Își dorește o relație în care să se simtă în siguranță, iar femeia de lângă el să îi transmită sentimentul de „acasă”, considerând că aceasta este cea mai importantă calitate pe care o poate avea cea care i-ar putea deveni soție.

„Religia ortodoxă permite trei căsători. Dacă m-aș îndrăgosti…aș mai vrea și copii. Cu experiența de acum, și dacă aș fi complet îndrăgostit, dacă femeia nu îmi dă acasă liniște…femeia trebuie să învețe că ea ține liniștrea în casă. Ăsta e rolul ei. Bărbatul trebuie să îi dea respect și singuranță.

Femeia trebuie să îi dea ascultare. Nu fiecare mișcare să fie un test. Nu aș mai sta cu o femeie care mă face să-mi ies din minți, oricât de mult aș iubi-o”, a declarat Cristian Boureanu, la „Furnicuțele”.

Sursa foto: Social media

Ce presupune căsnicia pentru Cristian Boureanu

În timpul aceleiași apariții televizate, Cristian Boureanu și-a exprimat punctul de vedere și despre căsătorie. El a explicat că, în opinia sa, mariajul și iubirea nu ar trebui privite ca fiind unul și același lucru.

Fostul politician este de părere că o căsnicie nu garantează automat existența unei iubiri profunde. Potrivit acestuia, două persoane pot rămâne împreună din diverse motive, chiar dacă intensitatea sentimentelor dintre ele nu mai este aceeași ca la începutul relației.

„Căsnicia nu trebuie confundată cu iubirea. Poți să fii într-o căsnicie, fără să iubești foarte mult”, a mai spus fostul politician.

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