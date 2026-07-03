Cum a reacționat Ella Vișan când s-a întâlnit cu Teo, la un an după ce am a părăsit-o: ”Am devenit din nou vulnerabilă”

La mai bine de un an distanță de când Ella Vișan s-a îndrăgostit de ispita Teo Costache la Insula iubirii 2025, cei doi au ajuns din nou față în față. De data aceasta, camerele de filmare din platoul ediției speciale „Insula iubirii – Reuniuni” au surprins reacția Ellei când s-a întâlnit cu cel care „i-a pus capac” în Thailanda.

Înainte de începerea sezonului 10 al testului suprem al fidelității din Thailanda, Antena 1 le-a pregătit telespectatorilor o surpriză. Cuplurile și ispitele de la Insula iubirii 2025 s-au revăzut într-un format incendiar: „Insula iubirii – Reuniuni!”. Concurenții vor povesti despre viața lor de după participarea la show, iar printre cei care s-au revăzut se numără și Ella Vișan și ispita Teo Costache.

„Suntem la Insula iubirii, dar în România. Insula îi cheamă pe cei mai rebeli, cei mai iubiți, cei mai cotroversați. Cuplurile care au făcut istorie, cupluri și ispite din cele mai fierbinți sezoane vor fi din nou în fața voastră. Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis să are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei”, a spus Radu Vâlcan în traielerul de prezentare al noului format.

Ella Vișan și Teo, confruntare directă după Insula iubirii 2025

La intrarea în platoul de filmare, într-un cadru care imită ceremonia focului (bonfire-ul emisiunii), se poate spune că Ella a trăit un sentiment profund de déjà vu. În timp ce se afla alături de Teo, vizibil stânjenită și emoționată, ea a mărturisit, mai în glumă, mai în serios, că: „Am devenit din nou vulnerabilă”, făcând referire la perioada în care a mărturisit că s-a îndrăgostit de ispita Teo într-un moment de slăbiciune emoțională.

Reamintim că Ella Vișan și Andrei Lemnaru au participat la Insula iubirii 2025 pentru a-și testa relația, dar și propriile limite. Testul fidelității a fost picat cu brio de Ella, care s-a îndrăgostit după doar câteva zile de ispita Teo. După ce a văzut imaginile compromițătoare dintre iubita lui și ispită, Andrei a decis să pună punct relației, iar la finalul filmărilor au plecat separat din Thailanda.

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