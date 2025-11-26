Acasă » Exclusiv » Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”

Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el"

De: Delina Filip 26/11/2025 | 14:28
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el
În ultimele săptămâni, au fost vehiculate tot mai multe nume pe care Antena 1 le-ar lua în calcul pentru noul sezon Survivor 2026. După Stelian Ogică, cel care a făcut și declarații în exclusivitate despre posibila participare, sau designerul Alexandru Ciucu și Flavia Mihășan, care au refuzat formatul, s-a vehiculat că producătorii au început să sape în propria grădină și să oferteze vedetele din trust. Atenția s-a îndreptat către „vedetuțele” apărute peste noapte, iar concurenții și ispitele de la Insula Iubirii au picat mănușă. Din valul de zvonuri, două nume au fost vehiculate cel mai des: Ella Vișan și Teo Costache. Amândoi sunt printre cele mai puternice prezențe ale celui mai recent sezon „Insula Iubirii”, iar povestea lor este una care a reușit să capteze publicul încă de la începutul filmărilor din Thailanda. Iată ce a spus concurenta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre participarea în cadrul emisiunii.

Revenirea Survivor, sub umbrela Antena 1, pare să deschidă calea pentru o strategie nouă: producătorii ar putea crește propriile vedetuțe care și-au făcut simțită prezența în showbiz prin participarea la diverse emisiuni.Trecutul arată clar că această strategie funcționează, căci printre vedetele care s-au lansat la Insula Iubirii, spre exemplu, se numără Andi Constantin, Diandra Moga sau Ema Kovacs, toți foști participanți în cadrul showului Survivor. Acum însă, ținta este pe „prospături”, iar concurenta Ella Vișan și ispita Teo Costache ar putea participa în noul sezon al emisiunii. Iată ce declarații a făcut tânăra despre emisiune.

Ella Vișan, declarații despre Survivor: „Este dur, dar o să fac față până la urmă”

Contactată de CANCAN.RO pentru a afla dacă i s-a făcut propunerea, Ella Vișan a avut următoarea reacție.

„Nu știu asta, dar m-aș bucura să particip la o astfel de emisiune. Survivor mi se pare cam dur, dar o să fac față până la urmă. Mi-ar plăcea mult să merg și la Asia Express. Aceste două emisiuni cred că ar fi singurele la care aș mai participa vreodată”, a spus ea.

Și că tot a menționat Asia Express, am fost curioși să aflăm cu cine și-ar dori să facă echipă. Vă surprinde răspunsul?

„Aș merge cu Maria pentru că trebuie să am un partener cu care să mă înțeleg, dar aș merge și cu Teo. M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”, a spus ea.

Ella Vișan a dezvăluit în ce emisiune i-ar plăcea să meargă cu Teo Costache
Ella Vișan a dezvăluit în ce emisiune i-ar plăcea să meargă cu Teo Costache

Dar nu săriți la concluzii pripite, căci Ella are un motiv practic pentru care s-a gândit la Teo. Tânăra gândește în perspectivă, iar asta este de apreciat.

„Știu să alerg, sunt cât de cât bună la asta, dar nu știu să înot. Asta ar fi un minus, din păcate. Am o fobie de apă, să fiu sinceră. M-a ajutat Teo un pic pe Insulă să o depășesc, dar nu, nu m-a învățat să înot pentru că nu l-am lăsat. Mă apuc de cursuri de înot, ce să fac, dacă trebuie”, a spus Ella Vișan.

Fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a spus și ce ar putea să o tragă înapoi, dar şi ce o motivează cu adevărat. Ea recunoaște că are puterea fizică și psihică necesare pentru un show intens, însă are și temeri.

„Recunosc că sunt foarte muncitoare fizic, dar și psihic am chestia asta de mă îmbărbătez singură, astea ar fi calitățile mele. Sunt foarte competitivă, ca defect spun, dar cu mine, nu cu alții, iar treaba asta m-ar trage un pic în jos. Și Asia Express, și Survivor sunt grele din toate punctele de vedere. Mi-ar fi greu să mănânc numai orez, nu mai zic de gândaci și alte chestii. A fost o chestie la un moment dat și în Thailanda, am trecut pe lângă o chestie cu gândaci și nu mi-a plăcut deloc. Am o problemă și cu mâncat scârboșenii, dar aș trece peste asta că totul ține de pshic până la urmă”, a declarat Ella pentru CANCAN.RO.

