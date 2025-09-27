Cum arată Ella Vișan acum, după ce și-a corectat cel mai sensibil defect? A vărsat lacrimi grele la Insula iubirii din cauza asta

Ella Vișan a trăit una dintre cele mai dificile perioade chiar în timpul experienței de la Insula iubirii. Concurenta a recunoscut în emisiune că problemele medicale rezultate în urma unei intervenții estetice i-au marcat viața personală și emoțională.

În timpul emisiunii, Ella a cedat emoțional și a povestit cu ochii în lacrimi în fața ispitei Teo despre drama prin care trecea. Totul a început după o operație de augmentare mamară care nu a decurs așa cum spera, iar efectele au fost devastatoare.

„Am avut ceva evenimente anul trecut atât pe plan profesional, cât și personal. Am avut o experiență destul de neplăcută din punct de vedere medical. M-a destabilizat, iar încrederea mea a scăzut foarte mult. Unele chestii nu le pot elimina așa când vreau eu. Se vor întâmpla pe parcurs. Important este că nu este imposibil. Important este că sunt în viață”, i-a spus Ella lui Teo.

Ulterior, în testimonial, Ella a detaliat și mai clar drama prin care trecea. Ea a mărturisit că implanturile mamare fuseseră montate greșit, ceea ce nu doar că îi afecta aspectul fizic, dar îi provoca și dureri serioase.

„Știu că oamenii spun că arăt bine îmbrăcată, dar înainte de cum mă vedeți voi, mă văd eu în oglindă. Acolo e dezastru. Implantul este deplasat acum (pentru că a fost montat greșit), am anumite dureri chiar și aici pe Insulă, și… totodată dacă aș avea un copil nu aș putea alăpta”, mărturisea ea.

Cum arată Ella Vișan acum

După ce a părăsit reality show-ul, Ella Vișan a decis să își corecteze cel mai sensibil defect. A urmat o nouă intervenție, iar rezultatele sunt vizibile: astăzi pare mult mai împăcată cu imaginea ei, lucru pe care nu se ferește să-l arate pe rețelele de socializare. Fotografiile și videoclipurile postate pe Instagram și TikTok reflectă încrederea recăpătată, iar fanii au observat imediat schimbarea.

Chiar ea a confirmat recent, într-un filmuleț pe TikTok, că operația și-a asumat-o integral și că este mulțumită de rezultat, după ce au apărut zvonuri că nu și-ar fi achitat intervenția:

„Operația mi-am plătit-o. Implantul există, așa că eu fac ce doresc cu viața mea.”

