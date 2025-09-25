Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui și a rupt orice legătură cu sora ei! Motivele pentru care a luat deciziile dificile

Ella Vișan a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a pierdut tatăl pe când avea doar 10 ani. De atunci, viața ei s-a schimbat. A suferit enorm și nu a putut nici măcar să meargă la înmormântare. Ulterior, blondina a rupt orice legătură cu sora. Află, în articol, motivele care au dus la aceste decizii dificile!
Ella Vișan a ajuns cunoscută publicului în urma emisiunii Insula Iubirii. A fost una dintre cele mai controversate concurente, reușind să stârnească rapid curiozitatea telespectatorilor. Totuși, puțini știu ce drame ascunde blondina.
Recent, Ella Vișan a fost invitată în cadrul unui podcast și a povestit detalii neștiute despre viața ei. Blondina a mărturisit că cel mai greu moment pe care l-a trăit a fost atunci când și-a pierdut tatăl. Avea doar 10 ani și a visat accidentul de mașină în care a murit bărbatul.
Astfel, mama ei a fost nevoită să îi spună adevărul. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a suferit enorm, motiv pentru care nu a putut nici măcar să meargă la înmormântare. Ella a avut nevoie de terapie pentru a trece mai ușor peste tragedie.
„Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, doar că pentru mine totul a fost crunt, fulgerător. În dimineața aceea m-a dus la școală. S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul. Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu.
Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul. Începusem să îl am mereu. Durerea se diminuează cu trecerea timpului, dar în cazul meu dorul s-a accentuat”, a declarat Ella Vișan în podcastul moderat de Bursucu’.
Pierderea tatălui a dus, în timp, la deteriorarea relației dintre Ella Vișan și sora sa. Fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 a mărturisit că, în copilărie, a avut o legătură strânsă cu ea, însă acum au ajuns să nu își mai vorbească.
„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă.
Un lucru a făcut diferența… faptul că eu am știut ce s-a întâmplat cu tatăl nostru, ea nu. Într-un fel în mine era o revoltă, o luptă pentru că nu puteam să mă manifest față de ea. I-am ascuns adevărul mult timp”, a mai spus blondina.
