Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui și a rupt orice legătură cu sora ei! Motivele pentru care a luat deciziile dificile

Ella Vișan a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a pierdut tatăl pe când avea doar 10 ani. De atunci, viața ei s-a schimbat. A suferit enorm și nu a putut nici măcar să meargă la înmormântare. Ulterior, blondina a rupt orice legătură cu sora. Află, în articol, motivele care au dus la aceste decizii dificile!

Ella Vișan a ajuns cunoscută publicului în urma emisiunii Insula Iubirii. A fost una dintre cele mai controversate concurente, reușind să stârnească rapid curiozitatea telespectatorilor. Totuși, puțini știu ce drame ascunde blondina.

Ella Vișan, dezvăluiri despre tatăl și sora sa

Recent, Ella Vișan a fost invitată în cadrul unui podcast și a povestit detalii neștiute despre viața ei. Blondina a mărturisit că cel mai greu moment pe care l-a trăit a fost atunci când și-a pierdut tatăl. Avea doar 10 ani și a visat accidentul de mașină în care a murit bărbatul.

Astfel, mama ei a fost nevoită să îi spună adevărul. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a suferit enorm, motiv pentru care nu a putut nici măcar să meargă la înmormântare. Ella a avut nevoie de terapie pentru a trece mai ușor peste tragedie.

„Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, doar că pentru mine totul a fost crunt, fulgerător. În dimineața aceea m-a dus la școală. S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul. Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu. Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul. Începusem să îl am mereu. Durerea se diminuează cu trecerea timpului, dar în cazul meu dorul s-a accentuat”, a declarat Ella Vișan în podcastul moderat de Bursucu’.

Pierderea tatălui a dus, în timp, la deteriorarea relației dintre Ella Vișan și sora sa. Fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 a mărturisit că, în copilărie, a avut o legătură strânsă cu ea, însă acum au ajuns să nu își mai vorbească.

„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă. Un lucru a făcut diferența… faptul că eu am știut ce s-a întâmplat cu tatăl nostru, ea nu. Într-un fel în mine era o revoltă, o luptă pentru că nu puteam să mă manifest față de ea. I-am ascuns adevărul mult timp”, a mai spus blondina.

