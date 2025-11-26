Antena Stars a fost prea puțin pentru ea! Ella Vișan: “Mă ținea pe loc” | EXCLUSIV

Ella Vișan face ce face și tot la „sticlă” trage! Ne referim, desigur, la faptul că tânăra care a devenit cunoscută odată cu participarea la Insula iubirii, își dorește, în continuare o carieră în televiziune. După ce a lucrat pentru o scurtă perioadă la Antena Stars, acolo unde ar fi avut rolul de documentarist, tânăra nu s-a mulțumit doar cu atât. Ea are țeluri mai înalte, nu vrea reporter sau redactor, ci prezentator direct! Și, cum, evident, nu s-a putut, Ella Vișan a plecat de acolo. Dar, fiți fără grijă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii are planul bine făcut. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și ne-a dezvăluit ce planuri are, dar și care au fost motivele plecării din trustul Intact.

După participarea la emisiunea care a făcut-o celebră, Ella Vișan și-a căutat un loc călduț în trustul Intact. A și reușit, căci a fost primită în echipa Nataliei Mateuț, la emisiunea Viața fără filtru! Bineînțeles, blondinei nu i-au fost oferite prea multe, fiind doar documentarist! Teoretic, pentru fiecare invitat din show-ul cu pricina, fosta lui Andrei Lemnaru ar fi trebuit să scoată ultimele articole apărute în presă și să i le dea prezentatoarei. Pe lângă asta, pentru a-și face mai multe relații, aceasta era prezentată vedetelor înainte de emisiune, pentru a se împrieteni cu ele și să aibă mai multe conexiuni cu acestea. Desigur că nici asta nu a fost suficient pentru Ella care știe că are mai mult potențial. A plecat de acolo, dar tot la ei trage. Iată ce a declarat despre plecarea ei din trustul Intact.

Ella Vișan spune motivele plecării din Antena Stars, dar tot acolo trage: „Televiziunea nu e de mine, dar pe sticlă mă potrivesc”

Ella Vișan nu se lasă! Face ea ce face, învârte ce învârte și iar ajunge în centrul atenției. După ce a fost dată afară de la Antena Stars, tânăra nu renunță la cariera în televiziune. Dar nu vrea așa oricum, ci are și ea pretenții, nu degeaba a fost cea mai comentată concurentă de la Insula Iubirii. Dar până atunci, iată ce a dezvăluit despre plecarea ei din Antena Stars.

„Sunt foarte bine acum. Nu vreau să fiu rea sau să deranjez pe cineva, dar într-un fel, job-ul din Antena mă ținea pe loc cu ceea ce fac eu. Televiziunea nu este de mine, asta este clar. Eu mă potrivesc pe sticlă, dar las oamenii care au studii și experiență să fie în spatele ei”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Deci, în caz că nu ați înțeles, Ella vrea televiziune, dar doar dacă este în fața camerelor de luat vederi! Și până la urmă o înțelegem. Are ce arăta, și mai face și deliciul telespectatorilor, mai ales dacă o apucă vulnerabilitatea.

Dar să trecem peste aceste aspecte și să vedem ce face fosta lui Andrei Lemnaru de când a plecat din televiziune.

„Lucrez în marketing, sunt bine profesional. Am proiecte și în România, și în UK, chiar sunt bine din punct de vedere profesional. Acum sunt în UK și duminică mă duc în România. Am multă treabă, nu am cum să stau doar într-un job static”, a mai declarat ea.

