Acasă » Exclusiv » Antena Stars a fost prea puțin pentru ea! Ella Vișan: “Mă ținea pe loc” | EXCLUSIV

Antena Stars a fost prea puțin pentru ea! Ella Vișan: “Mă ținea pe loc” | EXCLUSIV

De: Delina Filip 26/11/2025 | 12:35
Antena Stars a fost prea puțin pentru ea! Ella Vișan: “Mă ținea pe loc” | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Ella Vișan face ce face și tot la „sticlă” trage! Ne referim, desigur, la faptul că tânăra care a devenit cunoscută odată cu participarea la Insula iubirii, își dorește, în continuare o carieră în televiziune. După ce a lucrat pentru o scurtă perioadă la Antena Stars, acolo unde ar fi avut rolul de documentarist, tânăra nu s-a mulțumit doar cu atât. Ea are țeluri mai înalte, nu vrea reporter sau redactor, ci prezentator direct! Și, cum, evident, nu s-a putut, Ella Vișan a plecat de acolo. Dar, fiți fără grijă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii are planul bine făcut. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și ne-a dezvăluit ce planuri are, dar și care au fost motivele plecării din trustul Intact. 

După participarea la emisiunea care a făcut-o celebră, Ella Vișan și-a căutat un loc călduț în trustul Intact. A și reușit, căci a fost primită  în echipa Nataliei Mateuț, la emisiunea Viața fără filtru! Bineînțeles, blondinei nu i-au fost oferite prea multe, fiind doar documentarist! Teoretic, pentru fiecare invitat din show-ul cu pricina, fosta lui Andrei Lemnaru ar fi trebuit să scoată ultimele articole apărute în presă și să i le dea prezentatoarei. Pe lângă asta, pentru a-și face mai multe relații, aceasta era prezentată vedetelor înainte de emisiune, pentru a se împrieteni cu ele și să aibă mai multe conexiuni cu acestea. Desigur că nici asta nu a fost suficient pentru Ella care știe că are mai mult potențial. A plecat de acolo, dar tot la ei trage. Iată ce a declarat despre plecarea ei din trustul Intact.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ella Vișan spune motivele plecării din Antena Stars, dar tot acolo trage: „Televiziunea nu e de mine, dar pe sticlă mă potrivesc”

Ella Vișan nu se lasă! Face ea ce face, învârte ce învârte și iar ajunge în centrul atenției. După ce a fost dată afară de la Antena Stars, tânăra nu renunță la cariera în televiziune. Dar nu vrea așa oricum, ci are și ea pretenții, nu degeaba a fost cea mai comentată concurentă de la Insula Iubirii. Dar până atunci, iată ce a dezvăluit despre plecarea ei din Antena Stars.

„Sunt foarte bine acum. Nu vreau să fiu rea sau să deranjez pe cineva, dar într-un fel, job-ul din Antena mă ținea pe loc cu ceea ce fac eu. Televiziunea nu este de mine, asta este clar. Eu mă potrivesc pe sticlă, dar las oamenii care au studii și experiență să fie în spatele ei”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Ella Vișan vrea televiziune doar dacă este pe sticlă
Ella Vișan vrea televiziune doar dacă este „pe sticlă”

Deci, în caz că nu ați înțeles, Ella vrea televiziune, dar doar dacă este în fața camerelor de luat vederi! Și până la urmă o înțelegem. Are ce arăta, și mai face și deliciul telespectatorilor, mai ales dacă o apucă vulnerabilitatea.

Dar să trecem peste aceste aspecte și să vedem ce face fosta lui Andrei Lemnaru de când a plecat din televiziune.

„Lucrez în marketing, sunt bine profesional. Am proiecte și în România, și în UK, chiar sunt bine din punct de vedere profesional. Acum sunt în UK și duminică mă duc în România. Am multă treabă, nu am cum să stau doar într-un job static”, a mai declarat ea.

Rămâneți pe CANCAN.RO pentru a afla la ce emisiune din Antena și-ar dori să ajungă fosta concurentă de la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a pățit fosta concurentă de la Insula Iubirii

ACCESEAZĂ ȘI: Cum arată Ella Vișan acum, după ce și-a corectat cel mai sensibil defect? A vărsat lacrimi grele la Insula iubirii din cauza asta

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Exclusiv
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Încă o vedetă a Antenei 1 a refuzat oferta pentru Survivor: “Nu pot să plec departe de copii” | EXCLUSIV
Exclusiv
Încă o vedetă a Antenei 1 a refuzat oferta pentru Survivor: “Nu pot să plec departe de copii”…
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu ...
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, ...
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi ...
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Vezi toate știrile
×