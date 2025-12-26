Ella Vișan e istorie: Andrei Lemnaru iubește din nou! Cum arată tânăra cu care și-a petrecut Crăciunul

Dacă Ella Vișan a „răzbit în viață” și a reușit să devină cât de cât „faimoasă”, comparativ cu fostul ei logodnic, ceva mai discret și nu atât de dornit de afirmare, Andrei Lemnaru a tăcut și a făcut. Fostul concurent de la Insula iubirii a făcut o nouă cucerire: o tânără mămică, proaspăt divorțată. Să fie oare Andrei, pe lângă un iubit fidel și un tată devotat?

Povestea de iubire dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru a luat sfârșit odată cu începerea celui mai recent sezon Insula iubirii. Cei doi logodnici și-au testat relația – chiar înainte de nunta programată – în cadrul celui mai dur test al fidelității, iar prima care a căzut în ispită a fost Ella. Fără să privească în urmă, Andrei și-a văzut de viață, iar acum pare să-și fi găsit liniște alături de o altă femeie.

Ella Vișan e istorie! Andrei Lemnaru iubește din nou

După o perioadă de introspecție (ce a durat mai bine de 6 luni), Andrei Lemnaru pare să-și fi dat voie să simtă din nou. A lăsat trecutul unde îi este locul, iar acum pare că și-a găsit fericirea alături de o tânără mămică. Este vorba despre Andreea Ungureanu (27 de ani), o persoană cu notorietate din orașul Slatina, proaspăt divorțată de cel cu care are un băiețel.

Se pare că relația dintre cei doi nu este de ieri de azi, dovadă fiind chiar faptul că cei doi se afișează deja împreună. Au petrecut împreună ziua de Crăciun, iar în semn de amintire, fostul concurent de la Insula iubirii a încărcat pe social media o fotografie cu noua lui cucerire. Nu știm sigur care este părerea Ellei Vișan și dacă are vreo întrebare la care nu a primit încă un răspuns, însă, întrebarea de pe buzele tuturor urmează să fie elucidată: Să fie oare Andrei, pe lângă un iubit fidel, și un tată (adoptiv) devotat? Rămâne de văzut…

