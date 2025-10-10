Mesajul pe care Ella Vișan i l-a transmis lui Andrei Lemnaru în direct, la TV. Era cu ochii în lacrimi: ”Este singurul bărbat!”

Ella Vișan a făcut dezvăluiri neașteptate, la mai bine de o lună de la difuzarea emisiunii Insula Iubirii! Fosta concurentă a show-ului de pe Antena 1 a vorbit cu lacrimi în ochi despre Andrei Lemnaru, bărbatul alături de care a mers în Thailanda. Află, în articol, ce a dezvăluit despre el!

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime. La ultimul bonfire, și-au exprimat dorința de a pleca acasă împreună, însă au decis să o ia pe drumuri diferite până la urmă. Între timp, ea și-a găsit pe altcineva, dar asta nu a împiedicat-o să vorbească despre fostul iubit.

Ce a spus Ella Vișan despre Andrei Lemnaru

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Ea a continuat să fie vizibilă și în mediul online, după terminarea emisiunii. De foarte multe ori, mesajele și declarațiile sale au creat vâlvă pe internet.

De această dată, fosta concurentă de la Insula Iubirii a luat prin surprindere pe toată lumea cu o serie de dezvăluiri despre Andrei Lemnaru. Deși a susținut în nenumărate rânduri că relația cu el a fost una toxică, Ella a spus că este singurul bărbat cu care și-a făcut planuri. Cu lacrimi în ochi, blondina a mărturisit că vrea să îl vadă fericit.

„Îmi doresc să îl știu bine, fericit și să aibă grijă de el. Este singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri și doare ce a urmat după”, a declarat Ella Vișan la Antena Stars.

Totuși, Ella Vișan a ținut să îl taxeze pe Andrei Lemnaru pentru o serie de acuzații pe care i le-a adus. Mai exact, tânărul le-ar fi spus tuturor de la Insula Iubirii că blondina a plecat din casa în care stăteau împreună cu toate lucrurile.

„La un moment dat, eu eram în UK, iar Maria cu Bianca m-au sunat pe videocall și Bianca, deși era rușinată, mi-a spus cum Andrei le-a povestit tuturor de la insulă, atât ispite, cât și concurenți, că aș fi plecat cu absolut totul din casă. Norocul meu a fost Maria, pentru că după insulă, m-a vizitat în Londra și a știut cu adevărat cum a stat situația”, a mai spus blondina.

