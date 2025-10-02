Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, abordat de o tânără din Sri Lanka în Centrul Vechi din București. Ce i-a zis: „Andrei, vreau să…”

Andrei Lemnaru a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care s-a schimbat viața lui după Insula Iubirii. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 a mărturisit că a primit zeci de mesaje de la femei, inclusiv de la persoane din afara țării. Mai mult decât atât, recent, a povestit cum a fost abordat de o tânără din Sri Lanka în Centrul Vechi din București.

Viața lui Andrei Lemnaru s-a schimbat complet după Insula Iubirii. Înainte de emisiune, fostul concurent credea că se va căsători cu Ella Vișan și că va trăi fericit alături de ea. Totuși, planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din târg. Cei doi s-au despărțit și au anulat căsătoria. O perioadă, tânărul a suferit foarte mult și s-a concentrat pe vindecare. Totuși, în acest timp, el a primit o mulțime de mesaje de consolare și chiar a fost abordat în public.

Cum a fost abordat Andrei Lemnaru de o tânără din Sri Lanka

Andrei Lemnaru a devenit burlac după Insula Iubirii, iar viața lui s-a schimbat complet. O perioadă a avut nevoie să se vindece în urma suferinței provocate de trădarea Ellei Vișan.

Deși se vedea un bărbat căsătorit, acum îi place să fie singur. Mai mult decât atât, fostul concurent al show-ului de la Antena 1 a mărturisit că a avut foarte multe aventuri în ultima perioadă.

Tânărul a reușit să cucerească domnișoarele prin intermediul micului ecran, iar unele dintre ele l-au asaltat cu mesaje. De asemenea, el a fost abordat și în public. Recent, o fată din Sri Lanka l-a întâlnit în Centrul Vechi al Capitalei și l-a rugat să facă o poză cu ea.

„Aseară am fost în centru și am fost abordat de o fată din Sri Lanka. Vorbea engleză, nu română, și mi-a spus că m-a văzut la televizor și că vrea să facă o poză cu mine. Să știi că sunt internațional. Și din Franța mi-au scris”, a povestit Andrei Lemnaru la Fiță cu Adiță.

Andrei Lemnaru a mărturisit că a fost surprins să vadă că a stârnit și interesul bărbaților, nu doar al femeilor. Fostul concurent de la Insula Iubirii a mărturisit că a fst asediat de mai mulți domni.

„Sunt foarte asediat. Nu doar de femei, dar și de bărbați. Ai fi surprins că și bărbații. Vorbesc de imagini, de videoclipuri, de poze. Femeile ca femeile, dar pe mine m-au asediat bărbații. Sunt pe val rău, dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam să am hype-ul ăsta așa mare. Eu am fost real și am vrut să transmit cum sunt eu. Cine mă place, mă cine, cine nu, nu mă place. Eu sunt pe concepția că așa a vrut Dumnezeu. Acolo trebuia să se termine. A fost greu, dar am trecut peste toate”, a mai spus tânărul.

