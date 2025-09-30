Acasă » Știri » Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025

Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025

De: Andreea Stăncescu 30/09/2025 | 09:03
Schimbă macazul?! Concurentul asediat de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025
Concurentul care a ntrat în vizorul bărbaților

Andrei Lemnaru, fost concurent la Insula Iubirii, a devenit extrem de atractiv după experiența din Thailanda, atrăgând atenția atât a femeilor, cât și a bărbaților. După finalul emisiunii, acesta a mărturisit că a primit un val impresionant de mesaje, care l-au surprins și emoționat.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a avut parte de o experiență de neuitat în Thailanda. Deși spera că se căsători în această toamnă, pe 13 septembrie, cu Ella, lucrurile au fost diferite și a plecat singur la finalul emisiunii. Andrei Lemnaru a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea impact pentru telespectatorii români. A fost asaltat cu mesaje atât din partea domnișoarelor, cât și a masculilor.

El a povestit în cadrul unui podcast și despre momentele dificile prin care a trecut pe insulă, atunci când a descoperit că Ella l-a înșelat cu ispita Teo. Totuși, a găsit puterea să meargă mai departe și privește acum experiența ca pe o lecție care îl va ajuta în viitor.

„Sunt foarte asediat. Nu doar de femei, dar și de bărbați. Ai fi surprins că și bărbații. Vorbesc de imagini, de videoclipuri, de poze. Femeile ca femeile, dar pe mine m-au asediat bărbații. Sunt pe val rău, dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam să am hype-ul ăsta așa mare. Eu am fost real și am vrut să transmit cum sunt eu. Cine mă place, mă cine, cine nu, nu mă place. Eu sunt pe concepția că așa a vrut Dumnezeu. Acolo trebuia să se termine. A fost greu, dar am trecut peste toate”, a povestit Andrei Lemnaru în podcastul Fiță cu Adiță.

Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Cum și-a anunțat Andrei Lemanru părinții

La puțin timp după terminarea filmărilor din Thailanda, Andrei Lemnaru a vorbit cu părinții săi și le-a spus că nunta cu Ella va fi anulată. Nu le-a dezvăluit care a fost motivul real, însă le-a sugerat să urmărească emisiunea pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în cele 21 de zile din Thailanda.

 „Le-am spus părinților că nunta nu se va mai ține pentru că eu și Ella nu mai formăm un cuplu. Nu am vrut să dau foarte multe detalii, le-am spus să urmărească emisiunea, așa a fost cel mai bine! În cazuri de genul, eu pot să vin cu o poveste, ea cu alta. Am lăsat oamenii să vadă totul! Inclusiv părinților le-am zis: „După ce o să vedeți, o să înțelegeți de ce în momentul de față suntem singuri!”, a povestit Andrei Lemnaru pentru Click.ro.

CITEȘTE ȘI: Andrei Lemnaru a clacat după ce Ella l-a ”tradus” la Insula Iubirii! A avut nevoie de medici care să-l pună pe picioare. Acum vrea să ajungă ispită, dar cineva îi pune ”bețe-n roate”! ”Am slăbit, sunt nou-nouț!”

Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache

Tags:
Iți recomandăm
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
Știri
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”
Știri
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața…
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de...
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă
Adevarul
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și...
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
Digi24
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în...
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Un bărbat a găsit un bilet câştigator la loterie în valoare de 15,3 milioane de euro, uitat într-o jachetă: „Am auzit la radio”
Antena 3
Un bărbat a găsit un bilet câştigator la loterie în valoare de 15,3 milioane de...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing chemată să-l ia. Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
O fată a murit în timpul unui
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei...
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru recuperare
Capital.ro
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe...
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține
evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu...
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filiala Sector 1
Gandul.ro
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este...
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Veronica o distruge public pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Veronica o distruge public pe Alexandrina: "Păi ce e prietena mea, să îmi fie milă? Mereu...
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește...
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea....
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea ...
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”
BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”
Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea
Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ...
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
Vezi toate știrile
×