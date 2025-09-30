Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025

Andrei Lemnaru, fost concurent la Insula Iubirii, a devenit extrem de atractiv după experiența din Thailanda, atrăgând atenția atât a femeilor, cât și a bărbaților. După finalul emisiunii, acesta a mărturisit că a primit un val impresionant de mesaje, care l-au surprins și emoționat.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a avut parte de o experiență de neuitat în Thailanda. Deși spera că se căsători în această toamnă, pe 13 septembrie, cu Ella, lucrurile au fost diferite și a plecat singur la finalul emisiunii. Andrei Lemnaru a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea impact pentru telespectatorii români. A fost asaltat cu mesaje atât din partea domnișoarelor, cât și a masculilor.

El a povestit în cadrul unui podcast și despre momentele dificile prin care a trecut pe insulă, atunci când a descoperit că Ella l-a înșelat cu ispita Teo. Totuși, a găsit puterea să meargă mai departe și privește acum experiența ca pe o lecție care îl va ajuta în viitor.

„Sunt foarte asediat. Nu doar de femei, dar și de bărbați. Ai fi surprins că și bărbații. Vorbesc de imagini, de videoclipuri, de poze. Femeile ca femeile, dar pe mine m-au asediat bărbații. Sunt pe val rău, dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam să am hype-ul ăsta așa mare. Eu am fost real și am vrut să transmit cum sunt eu. Cine mă place, mă cine, cine nu, nu mă place. Eu sunt pe concepția că așa a vrut Dumnezeu. Acolo trebuia să se termine. A fost greu, dar am trecut peste toate”, a povestit Andrei Lemnaru în podcastul Fiță cu Adiță.

Cum și-a anunțat Andrei Lemanru părinții

La puțin timp după terminarea filmărilor din Thailanda, Andrei Lemnaru a vorbit cu părinții săi și le-a spus că nunta cu Ella va fi anulată. Nu le-a dezvăluit care a fost motivul real, însă le-a sugerat să urmărească emisiunea pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în cele 21 de zile din Thailanda.

„Le-am spus părinților că nunta nu se va mai ține pentru că eu și Ella nu mai formăm un cuplu. Nu am vrut să dau foarte multe detalii, le-am spus să urmărească emisiunea, așa a fost cel mai bine! În cazuri de genul, eu pot să vin cu o poveste, ea cu alta. Am lăsat oamenii să vadă totul! Inclusiv părinților le-am zis: „După ce o să vedeți, o să înțelegeți de ce în momentul de față suntem singuri!”, a povestit Andrei Lemnaru pentru Click.ro.

