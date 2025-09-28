Acasă » Știri » Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache

Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache

De: Irina Rasoveanu 28/09/2025 | 20:10
Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache
Ella Vișan/ Sursa foto: Antena 1

Ella Vișan a fost prinsă cu minciuna din nou! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face ce face și ajunge mereu în centrul atenției. De această dată, blondina a făcut o nouă declarație despre Teo Costache, iar cei mai vigilenți fani ai emisiunii de la Antena 1 și-au dat seama imediat că nu spune adevărul. Mai mult decât atât, au prezentat și dovezile. Află, în articol, toate detaliile!

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Încă din primele ediții ale show-ului a atras atenția prin prima apropierii sale față de Teo Costache. Ea a continuat să fie vizibilă și în mediul online, după terminarea emisiunii. De foarte multe ori, mesajele și declarațiile sale au creat vâlvă pe internet.

Cum a fost prinsă Ella Vișan cu minciuna

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime.

Încă din primele episoade, blondina s-a apropiat de Teo foarte mult. Astfel, mulți telespectatori au crezut că Ella a venit în emisiune special pentru el. Această întrebare i-a fost adresată recent, în cadrul unui interviu. Ei bine, ea a negat și chiar a mărturisit că nu știa cine este ispita masculină.

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Nu (n.r. nu a intrat în emisiune pentru Teo). Nici nu știam cine e Teo”, a spus Ella în cadrul podcastului moderat de Bursucu’.

Declarația ei a ajuns imediat virală pe internet, iar fanii emisiunii au prins-o cu minciuna și au taxat-o. Mai exact, în prima ediție a show-ului Insula Iubirii, atunci când au fost prezentate ispitele, Ella a mărturisit că l-a văzut pe Teo sezonul trecut. Aceasta este dovada că, de fapt, îl cunoștea pe cel care a cucerit-o în Thailanda.

„Îmi place de ei (n.r. Teo și Oana Monea). Mi se pare că sunt doi oameni frumoși. Au și un caracter frumos. Teo mi s-a părut sincer, cel puțin în sezonul trecut”, a spus Ella, la Insula Iubirii.

Mai mult decât atât, în cadrul emisiunii de la Antena 1, Ella Vișan a știut melodia pe care Teo a dansat sezonul trecut alături de Iustina Loghin. De asemenea, la un moment dat, i-a spus ispitei să nu o compare cu fosta concurentă. Acest aspect chiar a atras atunci furia soției lui Cornel Luchian.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Bursucu’ (@mister_bursucu)

Citește și: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Tags:
Iți recomandăm
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Știri
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a dorit”
Știri
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Gandul.ro
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața
Adevarul
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
observatornews.ro
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc
Fanatik.ro
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar...
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri
Fanatik.ro
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de...
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a...
Cât câștigă un român la cules de portocale în Spania. În șase luni face o groază de bani
Romania TV
Cât câștigă un român la cules de portocale în Spania. În șase luni face o...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Bagheta românească, mai scumpă decât în Franța. Explicația unui brutar chef artizan
evz.ro
Bagheta românească, mai scumpă decât în Franța. Explicația unui brutar chef artizan
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
Gandul.ro
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se...
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp:
radioimpuls.ro
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât...
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține...
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria”
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac....
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își ...
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își poate ține gura” Cum a fentat-o pe Maria și a fugit acasă la Oana Monea
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a ...
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a dorit”
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, clipe de coșmar la munte. Cum au reușit prezentatorii de la Antena ...
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, clipe de coșmar la munte. Cum au reușit prezentatorii de la Antena 1 să se întoarcă teferi la cabană: „Am dat noaptea peste…”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BANC | Prima noapte după nuntă
BANC | Prima noapte după nuntă
Vezi toate știrile
×