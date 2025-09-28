Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache

Ella Vișan a fost prinsă cu minciuna din nou! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face ce face și ajunge mereu în centrul atenției. De această dată, blondina a făcut o nouă declarație despre Teo Costache, iar cei mai vigilenți fani ai emisiunii de la Antena 1 și-au dat seama imediat că nu spune adevărul. Mai mult decât atât, au prezentat și dovezile. Află, în articol, toate detaliile!

Ella Vișan este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Încă din primele ediții ale show-ului a atras atenția prin prima apropierii sale față de Teo Costache. Ea a continuat să fie vizibilă și în mediul online, după terminarea emisiunii. De foarte multe ori, mesajele și declarațiile sale au creat vâlvă pe internet.

Cum a fost prinsă Ella Vișan cu minciuna

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime.

Încă din primele episoade, blondina s-a apropiat de Teo foarte mult. Astfel, mulți telespectatori au crezut că Ella a venit în emisiune special pentru el. Această întrebare i-a fost adresată recent, în cadrul unui interviu. Ei bine, ea a negat și chiar a mărturisit că nu știa cine este ispita masculină.

„Nu (n.r. nu a intrat în emisiune pentru Teo). Nici nu știam cine e Teo”, a spus Ella în cadrul podcastului moderat de Bursucu’.

Declarația ei a ajuns imediat virală pe internet, iar fanii emisiunii au prins-o cu minciuna și au taxat-o. Mai exact, în prima ediție a show-ului Insula Iubirii, atunci când au fost prezentate ispitele, Ella a mărturisit că l-a văzut pe Teo sezonul trecut. Aceasta este dovada că, de fapt, îl cunoștea pe cel care a cucerit-o în Thailanda.

„Îmi place de ei (n.r. Teo și Oana Monea). Mi se pare că sunt doi oameni frumoși. Au și un caracter frumos. Teo mi s-a părut sincer, cel puțin în sezonul trecut”, a spus Ella, la Insula Iubirii.

Mai mult decât atât, în cadrul emisiunii de la Antena 1, Ella Vișan a știut melodia pe care Teo a dansat sezonul trecut alături de Iustina Loghin. De asemenea, la un moment dat, i-a spus ispitei să nu o compare cu fosta concurentă. Acest aspect chiar a atras atunci furia soției lui Cornel Luchian.

