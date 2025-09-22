Andrei Lemnaru a clacat după ce Ella l-a ”tradus” la Insula Iubirii! A avut nevoie de medici care să-l pună pe picioare. Acum vrea să ajungă ispită, dar cineva îi pune ”bețe-n roate”! ”Am slăbit, sunt nou-nouț!”

Andrei de la Insula Iubirii povestește cum a trecut peste calvarul emoțional în urma emisiunii de la Antena 1. După ce logodnica l-a înșelat în toaletă, cu ispita Teo, concurentul a avut nevoie de consiliere psihologică intensă, căci gândurile negre nu îi mai dădeau pace zi de zi. La CANCAN pe Insulă, participantul spune în ce stadiu se află acum, dacă e pregătit pentru o nouă relație, dar și când îl revedem pe micile ecrane!

Andrei Lemnaru vorbește pentru prima dată despre actuala situația cu Andrușca, după ce a decis să părăsească Insula Iubirii alături de ea și o pune la punct pe Andreea Crăciun, care a făcut mai multe declarații acide la adresa lui.

După ce Ella a întreținut relații intime în toaletă, iar nunta lor a fost anulată peste noapte, Andrei a picat pe panta depresiei. Ajuns înapoi în UK, tânărul s-a lovit de mai multe stări și gânduri rele, așa că s-a văzut obligat să apeleze la ajutor specializat. Rămas fără cea cu care spera să ajungă la altar, bărbatul s-a programat de urgență la psiholog pentru a-și reveni la normal.

”M-am reîntors în România! Am zis să iau totul de la zero, să fiu alături de familie, de sora mea. Viața de aici e ca în Anglia: aglomerată! Mai bine merg pe jos.

Nu mă simțeam singur acolo, mă mutasem cu niște prieteni, mă axasem pe muncă, dar voiam o schimbare, simțeam că merit ceva mai bun, iar asta a însemnat să revin acasă. Aici mă ocup cu promovările online.

După emisiune, odată cu întoarcerea mea în UK, am decăzut și am avut nevoie să apelez la un psiholog. Datorită lui și a familiei, am devenit omul care sunt acum. A fost un proces greu! A fost un șoc, un șoc care a fost și mai puternic când m-am reîntors în UK decât când am aterizat imediat în România. Atunci poate încă eram în febra Insulei.

Aceste stări urâte nu au revenit pe parcursul emisiunii. Au fost niște episoade pe care am preferat să nu le văd. Puteam să le văd în mașină, dar nu am mai vrut…”, a spus Andrei Lemnaru, la CANCAN pe Insulă.

Andrei Lemnaru, ispită în noul sezon?!

În prezent, Andrei Lemnaru susține că s-a refăcut după șocul provocat de fosta parteneră în Thailanda și că este mult mai bine din punct de vedere al încrederii de sine, mai ales că a slăbit mult și s-a focusat pe sport. Ba mai mult, mai în glumă, mai în serios, concurentul de la Antena 1 nu exclude nici varianta de a se reîntoarce la Insula Iubirii în postura de… ispită! Pentru că multe doamne și domnișoare l-au îndrăgit și au empatizat cu povestea sa dureroasă, fostul Ellei ar putea lua în calcul și acest rol.

”Momentan nu mai vreau o a doua nuntă, dar da, mă văd iar în genunchi. Îmi doresc și copii, îmi plac copiii. (…)

Am spus în glumă că m-aș vedea ispită, dar asta ar însemna să rup alte cupluri, deși acesta este contextul, de a arăta oamenilor cine sunt partenerii lor. Eu am 1,88m, la televizor m-am văzut și eu mai mic. Am slăbit, sunt nou-nouț. Nu știu ce va fi, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dacă aude mama, mă dezmoștenește.

Planurile mele sunt să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere, fizic, sentimental… Tot! Acum nu aș mai îmbunătăți nimic la mine. Am rămas același om în interior, doar fizicul l-am îmbunătățit. Multă lume mă vrea ispită, deci o să vedem”, a încheiat concurentul de la Insula Iubirii.

De ce în prezent el și Andrușca nu mai vorbesc deloc, cum o pune la respect pe Andreea Crăciun, dar și când și unde a avut loc ultima întâlnire dintre el și Ella

