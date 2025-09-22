Acasă » Știri » Teo a dezvăluit cum i-a dat papucii Ellei, de fapt: ”I-am spus că vreau să…”

Teo a dezvăluit cum i-a dat papucii Ellei, de fapt: ”I-am spus că vreau să…”

De: Alina Drăgan 22/09/2025 | 17:05
Teo, adevărul despre despărțirea de Ella 
Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, însă ecourile lui încă mai răsună. Recent, Teo a oferit răspunsul pe care toată lumea îl aștepta. Deși de pe insulă a plecat împreună cu Ella, relația celor doi nu a durat prea mult, iar acum ispita a dezvăluit care a fost motivul despărțirii. Cum s-a terminat povestea dintre Ella și Teo?

La Insula Iubirii, Teo și Ella s-au apropiat încă din primele zile. La început cu pași timizi, însă apoi nu au mai ținut cont de nimic, dându-și frâu liber sentimentelor. S-au bucurat de o scurtă poveste de iubire în Thailanda, însă relația lor nu a durat prea mult după, iar acum Teo a dezvăluit care au fost motivele.

Teo, adevărul despre despărțirea de Ella

Le bonfireul final, Teo și Ella au decis să părăsească insula împreună, însă se pare că declinul relație lor a început imediat cum camerele de filmat s-au oprit. Recent, Teo a povestit cum s-a întâmplat totul. Se pare că el și Ella nu au mai reușit să se înțeleagă.

Mai exact, Teo a povestit că după terminarea filmărilor tot ce își dorea era să stea puțin singur și să se odihnească. Ei bine, Ella nu a reușit să înțeleagă această nevoie, iar de aici lucrurile au început să se strice.

„Păi după ce camerele s-au stins… noi am avut un bonfire undeva spre dimineață. Eu am stat treaz toată noaptea. Eram foarte, foarte, foarte obosit. În ziua respectivă s-au închis camerele… Voiam neapărat să dorm. Deci simțeam foarte mare nevoie să dorm pentru că, efectiv, nu mai puteam, sincer.

Am mers către hotel iar…. Ok, după ce s-au încheiat filmările aveam nevoia de a sta singur. Am spus-o și producției, i-am spus-o și Ellei, am fost destul de sincer. I-am spus și Ellei că am nevoie să stau singur, dar ulterior am ajuns la hotel cu ea și eu m-am pus să dorm. Ea știind că îmi doresc să fiu singur, să stau singur, pentru că eu nu am o problemă în general cu singurătatea și am astfel de momente în viață în care, băi, chiar îmi doresc. Că e în cameră, că plec singur de nebun…

Ea acolo nu m-a înțeles. Ea a crezut că nu vreau să stau cu ea și așa mai departe. A vrut să plece la Maria în camera de hotel. Maria stând singură, bineînțeles. Și i-am zis nu, dacă voiam, în momentul în care noi am ajuns aici la hotel, eu îmi cumpăram singur altă cameră. Deci nu face gestul ăsta să pleci din cameră, să rămâ eu aici singur. E ok, dacă voiam plecam eu singur.

Acolo a urmat o mică ciondăneală între noi doi, pentru că ea n-a înțeles lucrul ăsta, că nu voiam să părăsească camera, ci doar să mă lase să mă odihnesc. Între timp pe mine m-a luat somnul, ea și-a luat bagajul și a ieșit din cameră. Deci neascultând ceea ce eu i-am spus deja. Și apoi eu m-am enervat foarte tare.

Băi, faci mișto de mine, vorbesc singur. Dacă ți-am zis să rămâi în cameră, rămâi aici în cameră, că nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singur. Nu îmi place când cineva nu mă ascultă. Nu îmi place să vorbesc singur, în general”, a mărturisit Teo.

Teo, adevărul despre despărțirea de Ella /Foto: Captură Antena1

„De acolo s-au cam răcit lucrurile”

Ei bine, se pare că episodul din camera de hotel a fost unul tensionat și care i-a marcat pe cei doi. Ulterior, după plecarea din Thailanda, Teo s-a întors la viața lui, iar pentru câteva zile a fost destul de prins cu munca, iar asta l-a împiedicat să se mai vadă cu Ella.

Mai apoi, distanța a jucat un rol decisiv în ruperea relației celor doi. Ea a plecat în Londra, el a rămas în România și cumva toate planurile de întâlnire nu s-au mai concretizat. Astfel, relația s-a rupt de la sine, iar cei doi au apucat-o pe drumuri diferite.

„Și de acolo s-au cam răcit puțin lucrurile între noi, pentru că am văzut-o. Ea la fel, schimbările astea ale ei de comportament în continuare. Eu apoi am interacționat cu familia. M-am conectat din nou la viața mea de acasă. Aveam niște probleme la muncă și nu mai puteam în momentele alea să-i ofer aceeași atenție pe care eu i-o ofeream pe insulă. Și ne-am mai distanțat puțin.

Apoi a urmat, am plecat spre aeroport. În aeroport la fel, eu stăteam mai mult singur. Adică nici cu băieții. Chiar aveam nevoie de o pauză pentru că a fost foarte obositor anul ăsta pentru mine. Nu știu, a fost foarte obositor. Mai ales că noi dormeam undeva la trei ore pe noapte. Rămânea să ne vedem când ajungem în țară, doar că eu m-am luat cu munca, ea a plecat imediat și nu am apucat în zilele alea, două, trei zile, să ne revedem.

Noi am tot continuat să vorbim prin mesaje, am tot vorbit, am tot vorbit, dar nu ne-am mai văzut. Nu am mai reușit să ne vedem pentru că ea a plecat la Londra, apoi eu trebuia să merg la Londra, dar nu am mai ajuns absolut deloc, fiind tot la fel prins cu munca. Ea n-a mai ajuns în România și noi, practic, nu ne-a mai văzut”, a mai povestit Teo.

