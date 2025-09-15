Acasă » Știri » Motivul pentru care Ella Vișan nu a mai vrut să fie cu ispita Teo: „A făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea”

Motivul pentru care Ella Vișan nu a mai vrut să fie cu ispita Teo: „A făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea”

De: Irina Rasoveanu 15/09/2025 | 21:45
Ella Vișan, despre relația cu Teo Costache/ Sursa foto: Antena 1

Ella Vișan a făcut noi dezvăluiri despre ruptura dintre ea și Teo Costache! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că a observat la ispită un gest pe care obișnuia și Andrei Lemnaru să îl facă. Află, în articol, toate detaliile!

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime. La ultimul bonfire, și-au exprimat dorința de a pleca acasă împreună, însă au decis să o ia pe drumuri diferite până la urmă.

Ce gest al lui Teo Costache a deranjat-o pe Ella Vișan

Ella Vișan a mărturisit când a început să se răcească relația dintre ea și Teo Costache. Cei doi au întâmpinat probleme încă din aeroport. Zborul a avut escală în Istanbul, iar atunci nu și-au luat nici măcar „la revedere”.

Ulterior, Ella și Teo au mai discutat, însă fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că a deranjat-o un gest pe care îl făcea și Andrei Lemnaru. Mai exact, blondina susține că ispita a luat decizii și a tras concluzii fără să o consulte.

„Păi, prin Istanbul (n.r. ne-am pierdut). Eu am plecat, el a mai rămas. Pierderea noastră, ca să zic așa, a început încă din vilă. Din momentul în care el a perceput ușor greșit situația de după date-ul de 24 de ore. A existat o discuție între noi doi, iar el practic a făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea. A tras concluzii, a luat decizii și- a format o părere, doar că eu lipseam din toate aceste discuții, păreri, decizii. Și lucrul acesta m-a deranjat foarte tare.

În condițiile în care tu nu vii și vorbești cu mine despre ce simți, ce vrei să se întâmple, ce așteptări ai de la mine, pentru că Teo în momentul acela mi-a spus că avea o așteptare din partea mea pe care eu nu o știam. Deci, am spus mereu, sunt un om comunicativ și pro-comunicare, iar pentru mine e vitală comunicarea. Nu sunt Mama Omida să citesc gânduri. Mi-aș dori din tot sufletul să fac asta, dar chiar nu sunt și tu, fiind și un om aparent rece, îmi poți transmite mesaje greșit, prin felul în care te comporți, din felul în care te distanțezi.

Și așa pot și eu să trag concluzii și să iau decizii. Deci, pot să zic că de acolo a început ușor să se rupă. Dar da, după terminarea Insulei, alte lucruri s-au perceput greșit, nu de către oameni de acasă, ci între noi ca oameni și nu a înțeles exact ce îmi doream de la el sau motivul participării mele la emisiune, mai exact. Și da, În Istanbul, aș putea spune că nici la revedere nu ne-am luat”, a declarat Ella Vișan.

Întrebată dacă ar lua în considerare să îi mai dea o șansă lui Teo, Ella nu a confirmat, dar nici nu a negat. Fosta concurentă a emisiunii de la Insula Iubirii a spus că nu își mai face planuri.

„Așa cum am spus, cred că o discuție între noi doi, sinceră, fără camere… deși oamenii nu știu că am avut ocazia aceasta de a avea o discuție sinceră fără camere și totuși nu am făcut-o, ar concluziona și ar face ca lucrurile între noi să fie mult mai clare. Dar, la un moment dat, m-am simțit neglijată și fără protecție. Pentru mine nevoia asta de a fi protejată și a mă simți protejată, clar pornește într-o traumă. În momentul în care tu nu ești prezent acolo, nu faci altceva decât să adâncești acea rană. Și nu știu, nu vreau să-mi dau cu părerea pentru că nu mai fac planuri”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii.

